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İBB Ulaşım Kongresi'nde taksici ve UBER sürücüleri arasında gerginlik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen "Sürdürülebilir Ulaşım Kongresi"nde taksiciler ile UBER sürücüleri arasından gerginlikler yaşandı.

17.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:06
Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen "Sürdürülebilir Ulaşım Kongresi"nde taksiciler ile UBER sürücüleri arasından gerginlikler yaşandı. IBB Genel Yardımcısı Orhan Demir'in arada kaldığı arbedede taraflar zor sakinleştirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin ulaşım sorunlarını konuşmak üzere, "İstanbul Ulaşımını Konuşuyor" başlıklı, "Sürdürülebilir Ulaşım Kongresi" düzenledi. Kongrede UBER sürücüleri ile taksiciler arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü bir anda gerginlik yaşandı. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği ve tarafların karşı karşıya geldiği arbedede IBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, tarafların arasında kalarak zor anlar yaşadı. Diğer vatandaşların da araya girmesi ile sakinleştirilen taraflar daha sonra dağıldı. IBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir arbede esnasında, "Hiçbirimize yakışmadı. Yaşananlara üzülüyorum. Neden böyle bir şey yaşanıyor" dediği görüldü.
(İHA)
İBB Ulaşım Kongresi'nde taksici ve UBER sürücüleri arasında gerginlik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Orhan Demir, İstanbul, Sekreter, Güncel

Kaynak: İHA


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