İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan blokeyi kaldırmak için mahkemeye başvurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını için başlatılan yardım kampanyasının hesaplarına İstanbul Valiliği tarafından konulan blokeyi kaldırmak için harekete geçti.

HESAPLARA BLOKE KONMUŞTU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin valiliğine 'Yardım toplama' konulu bir genelge gönderdi. Yardım Toplama Kanunu'na göre, bağış ve yardım toplamak isteyen kurumların 'yetkili makamdan izin alma zorunluluğu' olduğu belirtilen genelgede, belediyelerin bu kanundan muaf olmadıkları belirtildi. "Bazı belediyelerin izin almadan yardım topladığı görülmüştür" denilen genelgede, izinsiz yapılan yardım toplama faaliyetlerine kovuşturma uygulanacağı ifade edildi.Yazıda, birden fazla ilçede yapılan bağış kampanyası için izin gerektiği, bu konuda Valiliklerin yetkili olduğu bildirildi. Bu gelengenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yardım kampanyalarının paralarının toplandığı hesaplara bloke kondu.

İBB MAHKEMEYE BAŞVURDU

Bloke kararının ardından harekete geçen İBB de yardım hesaplarına konulan bu blokenin kaldırılması için işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması için idari yargıya başvurdu.