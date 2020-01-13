İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür A.Ş.'ye bağlı istanbulkitapcisi.com'da HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı.

SON KİTABI DA EKLENDİ

İstanbul Kitapçısı'nın internet sitesinin satış listesine Demirtaş'ın cezevinde yazdığı son kitabı 'Leylan' da eklendi.

İMAMOĞLU, KILIÇDAROĞLU VE DEMİRTAŞ'IN EŞLERİ TİYATRO İZLEDİ

Tutuklu HDP eski Eş genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Devran isimli kitabı sahneye taşındı. Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş tiyatroyu izlemek için bir araya gelip fotoğraf çekildiler.