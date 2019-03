İbb, Yılda 1 Milyon Ton Atık Bertaraf Edecek Enerji Üretim Tesisi Kuruyor

Kaynak: Enerjienstitusu.com

Eyüpsultan ilçesi Kısırmandıra bölgesinde inşa edilen ve 2021'de faaliyete girmesi planlanan tesiste, yılda bir milyon ton atığın bertaraf edilerek 624 milyon kilovat saat elektrik enerjisi elde edilmesi hedefleniyor. İBB ) Eyüpsultan ilçesi Kısırmandıra bölgesinde "Atık Yakma ve Enerji Üretim" tesisi kuruyor.İnşaatına başlanan ve 2021'de faaliyete girmesi planlanan tesiste, yılda bir milyon ton atığın bertaraf edilerek 624 milyon kilovat saat elektrik enerjisi elde edilmesi hedefleniyor.Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, İBB iştiraki İSTAÇ 'ın hali hazırda çöp gazından enerji üretimi yapan iki tesisi bulunuyor. Anadolu Yakası 'nda Odayeri Çöp Gazı Enerji Üretim Tesisi, Avrupa Yakası 'nda ise Kömürcüoda Çöp Gazı Enerji Üretim Tesisi yıllardır hizmet veriyor.Her iki depolama sahalarında biriktirilen çöplerden çıkan metan gazı, bu tesislerde enerjiye dönüştürülüyor. Tesislerden geçen yıl 400 milyon kilovat saat elektrik üretildi.İBB, şimdi toplanan çöpleri yakarak elektrik elde etmek için tesis yapmaya başladı. İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğü, Eyüpsultan Kısırmandıra'da "Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi" inşa ediyor.Kaba inşaatı hızla yükselen tesis tamamlandığında, Avrupa'nın en büyüğü ve 8 dönüm alan üzerine kurulan, İstanbul'da çöplerin yakılarak elektrik üretildiği ilk tesis olacak.Avrupa Yakası'nda toplanan her gün ortalama 12 bin ton evsel atığın 3 bin tonu bu tesise getirilecek. Böylece düzenli depolama sahalarına giden atık miktarı yüzde 25 azalacak. Günlük 3 bin ton atık yakma kapasitesine sahip tesiste, yılda 1 milyon tonu aşkın atık bertaraf edilecek. Çöplerin yakılması işleminden bir saatte 78 bin kilovat saat, bir yılda ise yaklaşık 624 milyon kilovat saat enerji elde edilecek. Bu da yaklaşık 1,5 milyon kişinin günlük elektrik ihtiyacına denk bir üretim anlamına geliyor. 2021 yılının Mart ayında faaliyete geçmesi planlanan tesis ile İstanbul'da çöpten elektrik üreten tesis sayısı 3'e çıkacak. Böylece İstanbul'da çöpten elektrik üretimi 2,5 kat artmış olacak.The post İBB, yılda 1 milyon ton atık bertaraf edecek enerji üretim tesisi kuruyor appeared first on Enerji Enstitüsü