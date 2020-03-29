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İBB, yüzde 50'ye uymayan halk otobüsü sürücüsünün sertifikasını iptal etti

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu taşıma araçlarında yolcu taşıma kapasitesini yüzde 50 düşürme kuralına uymayan özel halk otobüsü sürücüsünün sertifikasını iptal etti.

29.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:26
İBB, yüzde 50'ye uymayan halk otobüsü sürücüsünün sertifikasını iptal etti
İSTANBUL  Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu taşıma araçlarında yolcu taşıma kapasitesini yüzde 50 düşürme kuralına uymayan özel halk otobüsü sürücüsünün sertifikasını iptal etti.

İBB Basın Danışmanlığı, sosyal medyaya yansıyan 62 numaralı Gültepe-Kabataş hattında çalışan ve  aşırı yolcu taşıyan özel halk otobüsü ile ilgili olarak bir açıklama yaptı. İçişleri Bakanlığı genelgesi gereği, toplu taşıma araçlarının yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'ye düşürüldüğünü hatırlatan İBB, açıklamasında şöyle denildi:

"Buna rağmen bir işletmeci bu sabah 62 Gültepe-Kabataş hattında otobüsü sosyal mesafe ve yüzde 50 kuralına aykırı bir şekilde yolcuyla doldurdu. Bir yolcu tarafından kayda alınan ve kamuoyuna yansıyan görüntüler üzerine İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonucunda kurallara aykırı şekilde yolcu taşıyan aracın şoförünün sertifikasının iptal edilmesine karar verildi. Söz konusu şoför bundan böyle hiçbir Özel Halk Otobüsü veya diğer işletmelere ait araçları kullanamayacak. Ayrıca aracın seferden men edilmesine ve işletmeciye para cezası kesilmesine karar verildi. İETT, Filo Takip Merkezi aracılığıyla yolcu trafiğini anlık olarak takip ediyor. Bir hatta belirlenen sınırın üzerinde bir yolcu talebi söz konusu olduğunda hemen yedek araçlarla hattaki yoğunluğun azaltılması için harekete geçiliyor".


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel

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