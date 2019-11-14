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İBB zabıtasından seyyar satıcılara biber gazlı müdahale

İBB zabıtasından seyyar satıcılara biber gazlı müdahale İBB zabıtaları esnafa biber gazı sıktı, vatandaşlar da etkilendiİSTANBUL - Kartal Meydanı'nda seyyar satıcılara yönelik çalışma yapan İBB zabıta ekipleri ile seyyar satıcılar arasında gerginlik yaşandı.

14.11.2019 10:15 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:17
İBB zabıtasından seyyar satıcılara biber gazlı müdahale
İBB zabıtaları esnafa biber gazı sıktı, vatandaşlar da etkilendi
İSTANBUL - Kartal Meydanı'nda seyyar satıcılara yönelik çalışma yapan İBB zabıta ekipleri ile seyyar satıcılar arasında gerginlik yaşandı. Gerginliğin büyümesi üzerine zabıtalar biber gazı sıkınca vatandaşlar da etkilendi. Bir seyyar satıcı yere düşerken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kartal Meydanı'nda seyyar satıcılar yönelik uygulama yapan İBB zabıta ekipleri ile seyyar satıcılar arasında gerginlik yaşandı. Gerginliğin büyümesi üzerine zabıta ekipleri biber gazı kullandı. Bu sırada bir seyyar satıcı yere düştü. Bazı vatandaşlar da biber gazından etkilendi. Tüm bu yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı .Görüntülerde zabıta biber gazı sıkıp seyyar satıcıları iterken, arbede yaşanıyor.
İBB zabıtasından seyyar satıcılara biber gazlı müdahale

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Zabıta, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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