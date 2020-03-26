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İBBSK Başkanı Fatih Keleş'ten olimpiyat ve koronavirüs değerlendirmesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, koronavirüs salgını ve Tokyo Olimiyat Oyunları'nın ertelenmesiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

26.03.2020 17:25 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:25
İBBSK Başkanı Fatih Keleş'ten olimpiyat ve koronavirüs değerlendirmesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, koronavirüs salgını ve Tokyo Olimiyat Oyunları'nın ertelenmesiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

İSTANBUL BBSK BAŞKANI FATİH KELEŞ'İN YAYINLADIĞI MESAJ ŞU ŞEKİLDE:

"2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nın insanlığı tehdit eden koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelenmesi, tüm spor dünyası gibi İstanbul Büyükşehir Belediysepor Kulübü (İBBSK) tarafından da olumlu karşılanmıştır.

İnsan sağlığını önceleyen, sporcu, antrenör, hakem, yönetici, medya mensupları ve izleyicileri olası hastalık riskinden koruma amaçlı bu karar, olimpizm ruhunun bir yansımasıdır.

İBBSK, koronavirüs gerekçesiyle iptal olana kadar, olimpiyat barajı niteliğindeki uluslararası turnuvalarda 5 farklı branşta, 15 kota elde ederek ülkemizin bu alandaki en başarılı kulübü olma kimliğini sürdürmüştür. Yine birçok sporcumuz, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) belirlediği baraja yaklaşmış, hala da şanslarını devam ettirmektedir. Salgın tehlikesinin bitmesi ile olimpiyat kotası eşiğindeki sporcularımızın olimpiyatlarda yarışma hakkını elde edeceğine inancımız tamdır.

İBBSK olarak, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na rekor sayıda sporcu gönderme ve rekor sayıda madalya hedefimizden en ufak bir sapma söz konusu değildir. IOC'nin aldığı erteleme kararı, olimpik branşlardaki temsiliyet ve başarımızı sadece 1 yıl geciktirmiştir.

Sporcularımızın 2021'de yapılacak oyunlarda Türkiye'yi ve dünya kenti İstanbul'u en iyi şekilde temsil edeceğine olan inancımız tamdır.

Cebeci Spor Kompleksimiz hastalık riskinin ortadan kalkması ile kapılarını yine binlerce sporcusuna açacak ve İBBSK, yine İstanbul'un sporcu fabrikası kimliğini devam ettirecektir.

Salgının yayılmasını önleme adına "evlerinde kalan", ancak formlarını korumak için bireysel antrenmanlarını ev ortamında yapan sporcularımız, kulüp ve milli takım antrenörlerinin verdiği çalışma programlarına da uymaktadır.

Hastalığın Türkiye'de görüldüğü günden itibaren, gerekli önlemli alan, alt yapılarını tatil eden, antrenman ve kampları askıya alan İBBSK, 3 bin 500 sporcusu, 300 antrenör, menajer ve tüm idarecileriyle devlet politikası olan "Evde Kal" çağrısına harfiyen uymuş ve kamuoyuna örnek olmuştur.

Ülkemizin ve tüm dünyanın, bu olağanüstü dönemden en kısa zamanda çıkarak "normalleşmesini" diliyor, tüm halkımızı, birlikte hareket etmeye ve resmi önlemlere harfiyen uymaya davet ediyoruz."

(İHA)

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Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Keleş, Tokyo, Güncel

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