İbeltar İnegöllü Çiftçilere Tanıtıldı

İnegöl Belediyesi, 300 kilometrekarelik tarım arazisinin bulunduğu şehrimizde çiftçileri tek çatı altında toplayacak olan İBELTAR'ı (İnegöl Belediyesi Tarımsal Üretim Pazarlama ve Depolama A.Ş.) bugün düzenlenen lansman toplantısında İnegöllü çiftçilere tanıttı.

Verimli arazileri, 300 kilometrekarelik tarım alanı ve çalışkan üreticileriyle tarım alanında önemli bir potansiyeli içerisinde bulunduran İnegöl, bu alanda yeni bir atılıma imza atıyor. İnegöl Belediyesi tarafından tarımı şahlandıracak olan İBELTAR'ın (İnegöl Belediyesi Tarımsal Üretim Pazarlama ve Depolama A.Ş.) temelleri atıldı. İnegöllü çiftçileri tek çatı altında toplayacak olan ve ürünlerin toplanıp paketlenmesinden depolanmasına, pazarlanmasına ve ihracatına kadar tüm organizasyonları yönetecek olan şirket, bugün 12.00'da Angelacoma Hotelde düzenlenen lansman toplantısında İnegöllü çiftçilere tanıtıldı. AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan, AK Partili yöneticiler ve meclis üyeleri, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ ile yaklaşık bin çiftçinin katıldığı lansman toplantısında, İBELTAR'ın sunumu yapıldı.

İBELTAR NEDİR?

Yemekle başlayan lansman toplantısında, İnegöl Belediyesi Kırsal Kalkınma Müdürü Sinan Kağan, İBELTAR'a ilişkin bir sunum yaptı. 1065 km2'lik şehrimizin yüzde 30'unun tarım alanlarından oluştuğunu ifade eden Kağan, "Ekilebilir dikilebilir tarım arazilerimizin yüzde 40'ını meyve bahçeleri oluşturmaktadır. Ayrıca elma, armut ve şeftali üretiminde bursa ilimizde 1'inci sırada olmakla birlikte, Bursa bölgesi şeftali üretiminin yüzde 45'ini, armudun ise yüzde 35'ini üretmekteyiz. Aynı zamanda gerek meyve üreticiliği, gerek fidancılık, gerek ay çekirdeği, çilek, armut, şeftali, elma ve daha birçok tarımsal ürünlerimizle hem ülkemizde hem de dünya çapında tercih edilen bir marka durumundayız. Ekonominin nabzının şehrin her bir noktasında attığı İnegöl'ümüzde belediye olarak bizlerde kırsal kalkınmayı sağlamak ve İnegöl Tarımını geliştirmeye yönelik yaptığımız çalışmalar ile tarımı şehrimizin yeni bir gücü olarak ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Markalarıyla öne çıkan bir tarım olgusunu yerleştirme gayreti içerisindeyiz. Bu gaye ile Belediye Başkanımız Alper Taban öncülüğünde yaptığımız çalışmalarla İBELTAR (İnegöl Belediyesi Tarımsal Üretim Pazarlama Ve Depolama A.Ş.) oluşumu ortaya çıktı. Bu şirket ile Pazarlama, Depolama ve girdi maliyetleri ile ilgili çözümler için yeni bir yapılanmaya gidiyoruz. Tamamen profesyonel yönetim ve çalışanlarla şeffaf, adil ve kurumsal bir yapı oluşturulacak. Şirket bünyesinde iç ve dış ticaret uzmanları ile pazarlama faaliyetlerine öncelik verilecektir. Bu sayede üreticilerimiz üretmiş oldukları ürünleri nasıl pazarlayacağı konusunu aklından çıkarmış olacaktır. Sadece üretmeye odaklanacaklardır. Nitelikli, verimi yüksek ürünler ve planlı bir tarım anlayışı ile geleceğimiz daha güzel olacak" dedi.

TARİHE TANIKLIK ETTİĞİMİZ BİR GÜN OLMASINI ARZU EDİYORUZ

Sinan Kağan'ın sunumunun ardından Belediye Başkanı Alper Taban kürsüye çıkarak salondaki konuklara hitaben bir konuşma yaptı. "Bugünün tarihe tanıklık ettiğimiz günlerden biri olmasını arzu ediyoruz" sözleriyle konuşmasına başlayan Taban, "Bizler buna inandık. Çalışmalarımızı yaptık. Göreve geldiğim günden bu güne söylediğim bir şey var; sizleri anlamadan başarılı olmamız ne siyasette ne de yaptığımız hizmetlerde mümkün değil. Arka planda oturabiliriz, çok şeyler yazıp çizebiliriz, çok ciddi toplantılar yapabiliriz ancak bunlar sizlerin beklentinizi karşılayacak işler değilse, sizlerin zihninden geçen, ihtiyacınız olan öncelikleriniz değilse açıkçası bizim yaptığımız işlerin de hiçbir kıymeti kalmamaktadır. Dolayısıyla biz önce sizleri anlamaya çalıştık" şeklinde konuştu.

"BİZİM ÇİFTÇİMİZ BU İŞİN PAZARLAMASINI YAPANLARDAN DAHA GÜÇLÜDÜR"

Tarım konusunun şehrimiz için çok önemli bir gündem maddesi olduğuna da dikkat çeken Alper Taban, "İnegöl sanayi şehri, doğrudur. Turizm şehri, doğrudur. Beraberinde 1065 km'lik bir yüz ölçüme sahip bu şehrin yüzde 30'u tarım toprakları. Dolayısıyla tarımın böylesine güçlü olduğu bir ovada tarımla ilgili mutlaka tarıma hizmet eden insanların daha kazançlı, refahının arttığı bir sürece girmemiz gerektiğinin farkındayız. Burada özellikle başta girdi maliyetleriyle ilgili sizlere sürekli ifade ettiği, ancak bizim elimizden gelip bizlerin neler yapabileceği noktasında yaptığımız çalışmalar neticesinde öncelikle burada farkına vardığımız hususların en başında geleni birlik ve beraberliği sağlamak. Takdir edersiniz bu kadar üretici var, bu kadar kaliteli ürünler çıkarılıyor ancak bir tane tüccara teslim olmak zorunda kalıyoruz. Çoğunlukta olan üretici, azınlıkta olan, pazarlayan, kazancı yüksek olanlar ise bu işin pazarlamasını yapanlar. Cumhurbaşkanımız diyor ya Dünya 5'ten büyüktür diye. Biz de buradan aslında bunu haykırmış oluyoruz. Bizim çiftçimiz bu işin pazarlamasını yapanlardan daha güçlüdür diyoruz. Allah nasip ederse kuracağımız bu şirkette sizlerin başta ürünlerinizi depolama, beraberinde iç ve dış pazarlarda pazarlama imkanını öncelikli olarak biz hayata geçirmek istiyoruz. Biliyorsunuz Tarım Kredi Kooperatifleri Yönetim Kurulu Başkanımız Selahattin Külcü, aynı zamanda kendisi bir çiftçidir. Bizim de bu dönem yeniden meclis üyemizdir. Bu projenin de mimarıdır. Önümüze getirdiler, çalıştılar, araştırma yaptılar… Bu araştırmalar neticesinde de bugün olgunlaştırdığımız bir noktaya geldik" dedi.

BU GÜÇ BİZDE VAR

Başkan Taban, İBELTAR'a ilişkin yapılan çalışmalar kapsamında köylerin tamamını gezdiklerini de hatırlatarak şöyle devam etti: "Sizlerin fikir ve düşüncelerini aldık. Gelen kanaat bu uygulama hayata geçerse başarılı olur. Biz de inşallah bu projeyi hayata geçireceğiz. Bu güç zaten bizde var. Sadece bugün bu gücün farkında olarak yanımızda Ticaret Oda Başkanımızla, Ziraat Oda Başkanımızla, İlçe Tarım Müdürümüzle, Muhtarlar Derneği Başkanımızla, konunun özü olan üreticilerimizle omuz omuza vererek inşallah bu şehirde tarımdan daha güçlü bahsettirmek istiyoruz. Sizlere de daha güzel kazançlar elde etmeniz noktasında İnegöl Belediyesi olarak bu işin altına gövdemizi koyarak destek olmak istiyoruz. Ben yapılacak olan organizasyonun, kurulacak şirketin ve buradan çıkacak faaliyetlerin en başta size, şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

ÖNEMLİ OLAN ÜRETTİĞİMİZİ DEĞERİNDE SATMAK

Başkan Taban'ın ardından AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç kürsüye çıktı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'a çiftçiler huzurunda teşekkür eden Ödünç, "Burada üreten, istihdam sağlayan, çalışan, verimli topraklarda güzel hizmetler üreten, tarım ve hayvancılıkla iştigal eden değerli çiftçilerimize öncülükte bulunduğu için, İnegöl Belediyesi Tarım AŞ'yi kurduğu için Başkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu şirketle birlikte belediyemiz, ziraat odalarımız, kooperatiflerimiz ve siz değerli çiftçi kardeşlerimizin ürettiklerini en kıymetli şekilde, değerinde hem iç piyasaya hem de yurt dışına ihracata pazarlamayı ümit ediyoruz. Bizler verimli arazilere sahibiz. Elhamdülillah çalışkanız, üretiyoruz. Ancak önemli olan ürettiğimizi değerinde ve kıymetinde satabilmek, bunu katma değere dönüştürebilmek. Markalaştırabilmek" dedi.

İBELTAR İLE ÇİFTÇİ KAZANACAK

İBELTAR ile çiftçilerin daha verimli çalışacağını dile getiren Ödünç, şöyle devam etti: "Çiftçi kardeşlerimizin burada çiftçilik ve hayvancılıkla ilgili yaptığı çalışmalarda önemli olan maliyetleri düşürebilmek, verimli olarak malzemelerini kullanabilmek, gerek depolamada gerekse de zirai ilaçların temininde uygu fiyatla birlik olarak tek çatı altında toplanılması büyük önem arz ediyor. Ben inanıyorum ki Büyükşehir Belediyesinde olduğu gibi İnegöl Belediyesi'nin de kurduğu bu şirket aracılığı ile üreten, kazanan çiftçimiz çok daha faydalı bir şekilde üretimini arttıracak. Hem üretimdeki verim artacak hem de girdi maliyetleri azalarak aynı şekilde üretim de artacaktır. Buna gönülden inanıyorum. Hükümetimiz ve Bakanlığımız aracılığıyla da çeşitli kurumlarla çiftçimize ve üreticimize destek olunuyor. İnşallah bu şirket aracılığıyla da bu tür hibe ve kredilerden faydalanılacaktır. Burada çiftçimizin daha iyi bir üretim ortaya koyabilmesi, ürettiğini daha iyi satabilmesi, kazancını da yine toprağa ve tarıma yöneltmesi bizim en büyük temennimizdir."

ÜRÜNLER 2-3 KAT DAHA DEĞERLİ OLACAK

"31 Mart'ta yerel seçimleri gerçekleştireceğiz. Bu konuda Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın da çiftçi kardeşlerimize yönelik çeşitli teşvikleri bulunmakta. Buradaki teşvikteki en önemli unsur şudur; bizler ürettiğimizi daha kıymetli fiyatlara satabilirsek herhalde en büyük destek o olacaktır. Biliyorsunuz şeftaliyi, armudu dalında satıldığında o günkü rayiç bedelleri var. Ancak bunları şirketlerimiz aracılığıyla toplayıp, ambalajlayıp depolarsak ve vakti geldiğinde piyasaya sunarsak inanın dalında sattığımız fiyatlardan 2-3 kat daha değerli olacak. Ben bunu İnegöllü çiftçilerimizin gerçekleştireceğine gönülden inanıyorum. Kurulması planlanan şirketin de hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Konuşmaların ardından lansman toplantısı sona erdi.

Kaynak: Bültenler