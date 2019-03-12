İbiş'in Eskimeyen Dostları" Bulanık'ta Sahnelendi

Bulanık
ilçesinde "İbiş'in Eskimeyen Dostları" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.
Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonunda belediyenin konferans salonunda sahnelenen oyuna, öğrenciler ilgi gösterdi.
Oyunu öğrencilerle izleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, "Sevgili gençler, öncelikle sizler için özel olarak Erzurum
'dan gelen tiyatro ekibine yürekten teşekkür ederim. Kültürel etkinlikleri artırmak adına düzenlediğimiz il dışı gezilerinin yanında tiyatro ekiplerini ilçemizde ağırlayarak keyifli vakit geçirmenizi sağlıyoruz." dedi.
Bulanık, Güncel
Kaynak: AA