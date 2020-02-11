İbiza'da iki turistin ilişkiye girdiği anlar kameraya kaydedildi

İspanya 'nın tatil beldesi İbiza'a tatile giden bir çift, Balaer Adası olarak bilinen bölgede bulunan deniz fenerinde ilişkiye girdiler. Diğer turistler şaşkınlıkla izledikleri o anları kameraya kaydetmeyi ihmal etmedi.

Turist çift ilişkiye girerken, başka iki turist de hiçbir şey olmamış gibi yanlarından geçip, okyanusa sırtlarını dönüp fotoğraflar çektirdiler.

YETKİLİLER ÇARESİZ

Yerel yetkililer, son yıllarda adada bu tür olayların önüne geçmek için ağır para cezası ve adaya giriş yasağı cezaları uygulamasına rağmen adada bu tür toplum ahlakına aykırı olayların önüne geçemediklerini söylediler. İlişkiye giren çiftin videosunun yayınlanmasından sonra polis, çiftin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Turist çift, ağır para cezası ve adaya girişten men cezası alacak.