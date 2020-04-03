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İbiza nerede? İbiza hangi ülkede? İbiza ne demek? İşte İbiza haritası…

Dünyanın en önemli turizm şehirlerinden biri olan İbiza, turistler için bir cazip merkezisidir Ada olması ve sayısız tatil seçenekleri sunmasıyla dikkatleri çeken İbiza hangi ülkede? İbiza nerede? İbiza ne demek? İşte İbiza hakkında merak edenler ve İbiza haritası…

03.04.2020 16:30 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:30
İbiza nerede? İbiza hangi ülkede? İbiza ne demek? İşte İbiza haritası…

Dünyanın her yerinden turist akınına uğrayan ve yıl boyunca çok sayıda ziyareti ağırlayan İbiza, özel tatil seçenekleri ile öne çıkıyor. Plajalrı ile güneşin tadını çıkarmayı sağlayan İbiza gece kulüpleri ile eğlenceyi doyasıya yaşama fırsatı sunuyor. Peki, İbiza nerede? İbiza hangi ülkede? İbiza ne demek? İşte İbiza haritası…

İBİZA NEREDE, HANGİ ÜLKEDE?

Ibiza, Batı Akdeniz'de, İspanya'nın doğu sahiline yakın, İspanya'nın özerk bölgesi olan Balear Takımadaları'na ait bir belediye. İbiza Adası'nda olup nüfusu yaklaşık 50 bindir.

Ekonomisi ağırlıklı olarak turizme dayalı olan yerleşim birimi tüm dünyaca ünlü gece kulüpleri ve eğlence mekanları ile ünlüdür.

Adada başı çeken üç şehir vardır. Bunlar, İbiza Town, Santa Eularia del Rui ve Sant Antoni de Portmany'dir.

İbiza nerede? İbiza hangi ülkede? İbiza ne demek? İşte İbiza haritası…

İBİZA NE DEMEK?

İbiza kelimesi; Arapça "Yabisah" kelimesinin değişime uğramasıyla oluşmuştur. Sebebi ise Orta Çağ'da önemli bir süre Müslümanlar'ın kontrolünde kalmasıdır. Katalanca'da Eivissa adı tercih edilmektedir.

Etiketler: Gündem, Güncel
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