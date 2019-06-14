14.06.2019 11:18
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IBM, KMPG, Walmart ve Merck, ABD Sağlık Bakanlığı'nın blockchain projesine seçildi

IBM, KMPG, Walmart ve Merck, ABD Sağlık Bakanlığı

ABD Sağlık Bakanlığı'na bağlı Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ABD merkezli IBM Corp., KPMG, Walmart Inc. ve Almanya merkezli Merck & Co.'yu, ülkede dağıtılan reçeteli ilaçlar ve aşıların tanımı ve takibine bir blockchain çözümü oluşturmak için seçti.

ABD Sağlık Bakanlığı'na bağlı Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ABD merkezli IBM Corp., KPMG, Walmart Inc. ve Almanya merkezli Merck & Co.'yu, ülkede dağıtılan reçeteli ilaçlar ve aşıların tanımı ve takibine bir blockchain çözümü oluşturmak için seçti.
Şirketlerden konuyla ilgili yapılan açıklamada söz konusu çözümün kalıcı bir kayıt oluşturma amacıyla üretileceği ve mevcut tedarik zinciri ve takip sistemlerine entegre edilebileceği belirtildi.
Deneme aşamasında olan programın FDA'ya bağlı, yüksek tedarik zinciri güvenliği talep eden ABD İlaç Tedarik Zinciri Güvenlik Yasası (DSCSA) altında oluşturulduğu belirtilirken, projenin 2019'un dördüncü ayında tamamlanmasının beklendiği ve sonuçların FDA DSCSA program raporu kapsamında açıklanacağı duyuruldu.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Almanya, Sağlık Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

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