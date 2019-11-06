Haberler » Ekonomi » IBM ve Bank of America'dan finansal bulut projesi işbirliği

IBM ve Bank of America'dan finansal bulut projesi işbirliği

ABD merkezli International Business Machines (IBM) ve Bank of America, müşteri bilgilerini kurum içi sistemlerin dışında tutma konusunda endişeleri olan finansal şirketler için bir kamu bulut işletim hizmeti üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

06.11.2019 10:34 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:34IBM ve Bank of America'dan finansal bulut projesi işbirliği

ABD merkezli International Business Machines (IBM) ve Bank of America, müşteri bilgilerini kurum içi sistemlerin dışında tutma konusunda endişeleri olan finansal şirketler için bir kamu bulut işletim hizmeti üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Söz konusu işbirliğiyle ilgili şirket yetkilileri, yeni hizmetlerin otomatikleştirilmiş güvenlik araçları ve ileri teknoloji şifreleme araçlarını da kapsadığını belirtirken, IBM bulut hizmetleri başkan yardımcısı Arvind Krishna, bankanın şifreli verilerine erişimin kısıtlı olacağını söyledi ve ekledi:

"IBM'de buluta derin erişimi bulunan kişiler bile söz konusu verilere erişemeyecek."

Krishna ayrıca söz konusu girişimin, gelecek aylarda diğer bankalara da rol modeli olmasını umduğunu belirtti.



International Business Machines, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
10:35 Güney Kore'den blok zincir projelerine 2020 desteği
10:34 IBM ve Bank of America'dan finansal bulut projesi işbirliği
10:34 Fed/Barkin: ABD ekonomisi tüketici harcamalarına dayanıyor
10:34 PTT'den "Arslantepe Ören Yeri ve Açık Hava Müzesi" konulu anma pulu
10:34 CEO Agenda 2020
01:05 İran, nükleer anlaşmaya uymama kararında 4. aşamaya geçiyor: 1044 santrifüje uranyum gazı enjekte edilecek
21:14 Rusya'da yerli yazılımsız telefon ve bilgisayarların yasaklanması gündemde
17:37 Kılıçdaroğlu enflasyon rakamlarını eleştirdi: Ben buna inanmıyorum
6.11.2019 10:38:53