İbn Haldun Üniversitesi Etik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Açıldı

Kaynak: DHA

– İBN Haldun Üniversitesi Etik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İHÜ ETAM), İstanbul Ticaret Odası'nda (İTO) gerçekleştirilen bir toplantı ile hizmete girdi. Programda 'Sürdürülebilirlik Perspektifinde İş Ahlakı' konulu bir de panel düzenlendi.Sosyal yaşamın her alanında, evrensel bir etik bilinci geliştirilmesine önayak olmak hedefiyle kurulan İbn Haldun Üniversitesi Etik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETAM) tanıtım programı, İstanbul Ticaret Odası'nda (İTO) gerçekleştirildi.İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay ve İHÜ ETAM Müdürü Prof. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz'ın açılış konuşmalarıyla başlayan programda ana konuşmacı Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak oldu."EKONOMİK KALKINMA İÇİN İŞ AHLAKI ŞART"ETAM'ın kurulmasında emeği geçen tüm öğretim görevlilerini tebrik eden İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, ev sahipliği için İTO'ya da teşekkürlerini sundu.Toplantıda İbn Haldun Üniversitesi Etik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İHÜ ETAM) hakkında konuşan İHÜ Rektörü Prof.Dr. Recep Şentürk, "Biz şuna inanıyoruz ki ülkemizin ticari ve ekonomik olarak kalkınabilmesi için mutlaka sağlam bir iş ahlakı olması gerekir. Sadece teknolojik veya ekonomik olarak ülkemizin kalkınmasını sağlayamayız çünkü bu konuda güçlü olan ülkelere baktığımızda sağlam bir iş ahlakının da olduğunu görüyoruz. Biz de işin ahlaki kısmına dikkat çekmek istiyoruz" dedi.Osmanlı dönemindeki ahilik ve fütüvvet teşkilatlarında mesleki eğitim ile ahlaki eğitimin paralel olarak ilerletildiğini kaydeden Prof. Dr. Şentürk, "Biz son dönemde sadece meslek veya kariyer eğitimine, akademik eğitime odaklanmışız. İşin ahlaki, değerler ve kültür tarafını ihmal etmişiz" diye konuştu.Üniversitenin temel iki prensibi ışığında çalışacaklarını belirten Prof. Dr. Şentürk, "Bunlar fikri bağımsızlık ve gelenekli yenilikçilik. Batıdaki etik yaklaşımları Türkiye'ye tercüme etmek değil, kendi geleneğimizden de yararlanarak bu konularda özgün çözümler üretebilmek. Buradaki toplantının da ana konusu iş ahlakı. Bunu İTO'da yapılması da son derece anlamlı. Çünkü özellikle iş ahlakı konusunda ülkemize katkı sağlamak istiyoruz" dedi."UYGULAMAYA GEÇMEKTE SIKINTI VAR"Bugün ülkemizde uygulamaya geçme konusunda sıkıntılar yaşandığını ifade edenİTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, "Bu anlamda merkezimizin adının da uygulama merkezi olmasının çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok şeyi biliyoruz ama uygulamakta büyük sıkıntılarımız var. Kapitalist bir ekonominin gereklerini yerine getiriyoruz ama kendi değerlerimize dayalı bir dünyanın da arayışı içindeyiz. Bu da bize yaman bir çelişki ortaya çıkarıyor" diye konuştu."ETİK DEĞERLERE RİAYET EDİLMİYOR"Dünyada çok hızlı gelişmeler olduğunu kaydeden İHÜ Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı ve ETAM Müdürü Prof. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz ise "Özellikle teknolojik, e-ticaret ve sosyal medya alanında bunları görebiliyoruz. Bu gelişmeler olurken bir taraftan da bazı skandallarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu skandalların da büyük bir ölçüde etik değerlere riayet edilmediğinden dolayı ortaya çıktığını gözlemliyoruz. Biz de bu merkez çerçevesinde etik konusundaki değerlere daha fazla nasıl değinebileceğimiz, evrensel olarak etik kodlarını nasıl üretebileceğimiz konusunda çalışmalar yürütmeyi planlıyoruz" dedi.Bu çalışmalar kapsamında sadece iş ahlakı ve iş etiği konusunda çalışmalarla sınırlı kalmayacaklarını ifade eden Prof. Dr. Yılmaz, "Biyo-etik, siyaset, iletişim ve medya etiği, din ve etik konularında hem kendimiz çalışmalar yapmayı hem de uluslar arası çalışmalarda partner olarak yer almayı amaçlıyoruz" dedi."SÜRDÜREBİLİRLİK NOKTASINDA NASIL BİR İVME YAKALAMAMIZ LAZIM"İlk etapta iş ahlakı konusundaki projelere yoğunlaşmayı hedeflediklerini belirten Prof. Dr. Yılmaz, "Çünkü bunu sadece işçi ve işveren arasında düşünmemek lazım. İş ahlakı boyutunda özellikle sürdürebilirlik noktasında nasıl bir ivme yakalamamız lazım, evrensel kodları nasıl oluşturmamız lazım; bunun üzerine konsantre olacağız. Çünkü Türkiye dünya üzerinde tek başına yaşamıyor bu sebeple evrensel olarak bu kodları oluşturmamız lazım" diye konuştu.Açılış konuşmaları sırasında modernizmin ahlak öğretisine dayanakları hakkında bir sunum yapan Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak ise çalışma hayatına yansıyan olumlu ve olumsuz etik ve ahlak konularının detaylarından bahsetti. İş ve çalışma ahlakı konusunda dinleyicileri bilgilendiren Başkan Prof. Dr. Torlak, doğru rekabet etmenin iş hayatındaki önemine de değindi.Ayrıca konuşmaların sonunda İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay ve Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak'a İHÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk tarafından, tarihçi, sosyolog, filozof, siyaset ve devlet adamı İbn Haldun'un 8 halkadan oluşan siyaset anlayışının, 'Dairetüs Siyase' yani 'Siyaset Dairesi' olarak isimlendirdiği halkasının yer aldığı bir hediyetakdim edildi.'SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERSPEKTİFİNDE İŞ AHLAKI' PANELİToplantı 'Sürdürülebilirlik Perspektifinde İş Ahlakı' konulu bir panel ile devam etti. İTO Genel Sekreteri Doç. Dr. Nihat Alayoğlu'nun moderatörlüğünde düzenlenen panelde İbn Haldun Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Arslan, Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş, Albayrak Holding CEO'su Doç. Dr.Ömer Bolat ve İbn Haldun Üniversitesi İşletme Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye Kuşakçı birer sunum yaptı.İHÜ ETAM HAKKINDAİbn Haldun Üniversitesi Etik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İHÜ ETAM), İbn Haldun Üniversitesi bünyesinde yer alan İşletme, Felsefe, İletişim, İslami İlimler, Eğitim, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler gibi disiplinlerin kendi alanlarında karşı karşıya kaldıkları etik problemlerle ilgili gerçekleştirecekleri akademik araştırma faaliyetlerinin, çok disiplinli bir araştırma ve uygulama merkezinin çatısı altında toplanması amacıyla kuruldu. Merkez, başta iş etiği olmak üzere bio-etik, medya/iletişim etiği, siyasi etik, din ve etik ilişkisi gibi alanlarda yapılacak çalışmaları koordine edecek ve gerçekleştirecek. - İstanbul