İbn Haldun Üniversitesi'nde Bıstlab Açıldı

Kaynak: AA

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, "Dünya toplumlarının yaşadığı birçok sosyal soruna çözüm üretebilecek fikirleri geliştirecek akademisyenleri, hocaları yetiştirmeyi hedefleyen bir üniversiteyiz." dedi.Erdoğan, İHÜ ile Borsa İstanbul'un finans eğitimi alanında iş birliği yaparak İHÜ Taş Mektep Kampüsü'nde hayata geçirdiği Borsa Uygulama ve Finans Simülasyon Laboratuvarı'nın (BISTLAB) açılışında, üniversitesinin hedeflerini anlattı.İHÜ'nün bir sosyal bilimler araştırma üniversitesi olarak faaliyette bulunduğunu ifade eden Erdoğan, üniversitenin dünyanın ortak sorunlarına çözüm üretebilecek nitelikli uzmanlar yetiştirmeyi hedeflediğini söyledi.Erdoğan, "Üniversitemizin gayet butik, gayet niş bir yapısı var. Çok fazla üniversitenin cesaret edemediği, girişmediği bir yolculuğa çıktık. Sadece sosyal bilimler alanında bölümler açan ve gerçekten akademisyen yetiştirmek isteyen, 21. yüzyılda sadece kendi toplumumumuzun değil, dünya toplumlarının yaşadığı birçok sosyal soruna çözüm üretebilecek fikirleri geliştirecek akademisyenleri, hocaları yetiştirmeyi hedefleyen bir üniversiteyiz. Bunu uluslararası bir boyutta yapmak istiyoruz." diye konuştu.Öğrencilerinin 3'te 1'inden fazlasını uluslararası öğrencilerin teşkil ettiğini anlatan Erdoğan, üniversitenin kısa sürede global bir ilginin odağı olmayı başardığını kaydetti."Benzer iş birliklerini güçlendirme noktasında kararlıyız"Borsa İstanbul'la yapılan ortak çalışma neticesinde üniversitede ekonomi bilimi ile ilgili daha nitelikli eğitim verileceğine dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi:"Borsa İstanbul'la yaptığımız bu ortak çalışmada aslında bizim ekonominin gerçek işleyişiyle, piyasalarla nasıl iç içe bir eğitimi öngördüğümüzü de gösteriyor. Hem hocalarımızın sektörden gelen akademisyenler olması hem eski ilişkilerini, iş birliklerini bugün üniversitemizin bünyesine taşıyabilmeleri hem üniversitemizin mütevelli heyetinde Türkiye'nin sayılı iş adamlarının bulunması, onların bize kendi ilişki ağlarını açabiliyor olmaları öğrencilerimize bu imkanları sunabilecek olmaları bence bizim üniversitemizin iktisat ve işletme bölümlerinde birçok başka üniversiteden ayırmaktadır bu yönüyle...İnşallah Borsa İstanbul'la yaptığımız bu çalışma da bir başlangıç olur. Aynı şekilde sektördeki kurumlarla firmalarla benzer iş birliklerini güçlendirmek noktasında kararlıyız.""Bundan sonraki nesile, gençlere vereceğimiz şey; yaptığı işi en iyi biliyor olmak"Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan da ülkelerin sürdürülebilir kalkınması için uzmanlaşmanın önemine işaret etti.Adam Smith'in Ulusların Zenginliği kitabına atıfta bulunan Arıcan, "Bundan sonraki nesile, gençlere vereceğimiz şey; yaptığı işi en iyi biliyor olmak... Dolayısıyla bizim yıllardır belki adlandıramadığımız ya da o gün ki koşullarda gelişmişlik düzeyiyle ne olduğunu çok bilemediğimiz iş aslında bizi bugün geldiğimiz noktaya getiriyor. Uzmanlaşma ve iş bölümü." ifadelerini kullandı.Türkiye'de uzmanlaşma ve iş bölümü konusunda atılacak adımların gelecek nesillere verilebilecek en anlamlı destek olduğunu yineleyen Arıcan, şunları kaydetti:"Bugünkü Borsa istanbul BISTLAB'ı, simülasyon ve finansal uygulama imkanı sağlayan bu laboratuvar bir marka olarak Borsa İstanbul bünyesinde üniversitelerle iş birliğinin devamı gibidir. BISTLAB Borsa İstanbul'un üniversitelerle finansal okuryazarlık ve uygulama simülasyon noktaları olarak bundan sonra desteklerine devam edecektir.Dolayısıyla bizim temel hedefimiz BISTLAB'da üniversitelere girmek, yeni yetişen neslin tamamını belki borsada ağırlama imkanımız ya da ulaşım imkanını sağlayamayabiliriz ama bu genç nesili kendi üniversiteleri içerisinde borsanın teknik anlamda vereceği uzmanlarla destekleyeceği bu laboratuvarlarda Türkiye'nin artık bundan sonra ihtiyaç duyduğu, ekonomimizin kalkınması, sürdürülebilir olması ve toplumdaki her bireyin ondan pay alabiliyor olabilmesi için yeni yetişen neslin, 'Ben işimi en iyi nasıl yapabilirim?' diyebilmesi için BISTLAB'ın ayrı bir önemi var. Bundan sonra şirketlerimize olan güven, onların finansal raporlarının düzgün ve denetlenmiş olarak yayınlanabiliyor olması, şeffaflık ilkesi, güven... Her bir ifadeyi gençlerin biliyor olması Türkiye olarak bundan sonrası için yol haritamızı çok güzel çizdiğimizi gösterir."İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, İHÜ'nün alanında yetkin nitelikli bireyler yetiştirmeyi hedeflediğini söyledi."Öğrencilerimizin rakipleri sınıf arkadaşları değil tüm dünyadaki öğrenciler"İHÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, projenin hayata geçmesinde emeği bulunan yetkililere teşekkür etti.Günümüzde dünyada "açık medeniyet" çağının yaşandığını ifade eden Şentürk, "Öğrencilerimizin rakipleri sınıf arkadaşları değil Türkiye'deki öğrenciler değil, Çinlisi, Korelisi, Amerikalısı, tüm dünyadaki öğrenciler. Bunlarla rekabet etmemiz gerekiyor. Mesela üniversitemize iş ilanı verdiğimizde bütün dünyadan müracaatlar geliyor. Yani artık İstanbul, Üsküdar, Amerika veya Japonya fark etmiyor. Her yerden geliyor. Bizim öğrencilerimiz de aynı durumla karşı karşıya kalacak. hedefimiz öğrencilerimizi böyle bir rekabete hazırlamak. Aynı zamanda Türkiye'nin böyle bir rekabete hazırlanması." diye konuştu.Toplantı, açılış konuşmalarının ardından hediye takdimleri, temsili gong töreni ve kurdele kesimiyle devam etti.Özel ve kamu sektörüne uygulamalı eğitim imkanı sağlayacakAçılışta selamlama konuşmasını yapan İbn Haldun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Erdal, BISTLAB'da, lisans, yüksek lisans, doktora ve İHÜ Sürekli Eğitim Merkezi (İHSEM) öğrencilerine yönelik eğitimler gerçekleştirileceğini söyledi.Finansal okur-yazarlığın yaygınlaştırılmasına katkıda bulunulacak merkezin donanımı Borsa İstanbul tarafından sağlandı.BISTLAB laboratuvarındaki eğitim sürecinde yazılım altyapısı olarak Borsa İstanbul tarafından geliştirilen BIST-S (BIST SIMULATION) modülü öğrencilerin ve eğitmenlerin kullanımına sunulacak. Borsa İstanbul uzmanları eğitim ve teknoloji desteği verecek.Sermaye piyasalarına yönelik çeşitli eğitimlerin verileceği, uygulamaların ve araştırmaların yapılacağı BISTLAB, İbn Haldun Üniversitesi'ni işletme ve iktisat bölümü lisans öğrencilerine, özel ve kamu sektörüne uygulamalı eğitim imkanı sağlayacak.