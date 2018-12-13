İbn Haldun Üniversitesi'nde Lisansüstü Erken Kayıt Dönemi Başladı

13 Aralık 2018 Perşembe 14:52



13 Aralık 2018 Perşembe 14:52

- İBN Haldun Üniversitesinde (İHÜ) yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularda erken kayıt dönemi başladı.Sosyal bilimler alanında uluslararası araştırmalar yapma ve kariyerinde dünyaya açılma hedefi olan gençlere önemli fırsatlar sunan İHÜ'de, yüksek lisans ve doktora programları için erken kayıt başvuruları alınmaya başlandı. İHÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İslami İlimler Enstitüsü ve Medeniyetler İttifakı Enstitüsü bünyesinde açılan yüksek lisans ve doktora programlarıyla, yurt içi ve yurt dışında araştırma yapma imkanı veriyor.Araştırma üniversitesi kimliği ile yüksek lisans ve doktora eğitimlerine ayrı bir önem veren İHÜ'de ayrıca 53 farklı ülke öğrencisinin yüzde 56'sı, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden oluşuyor.ÇOK ULUSLU BİR ORTAMDA 3 DİLDE EĞİTİM FIRSATIİHÜ, akademik kadrosu ile yurt dışında araştırma yapma imkanı ve çok uluslu bir ortamda, Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere 3 dilde eğitim veriyor. Sosyal bilimlerin farklı alanlarında yetkin, uluslararası platformlarda ve eğitim kurumlarında çalışmalar yapmış akademik kadro, nitelikli eğitimlerini sürdürüyor.İHÜ; Türkiye Çalışmaları, Uluslararası ve Mukayeseli Hukuk, İşletme, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler gibi spesifik alanlarda yüksek lisans yapmak isteyenlere erken kayıtta önemli avantajlar sunuyor. Kabul ve başarı durumlarına göre sunulan asistanlık ve farklı düzeylerde bursluluk imkanları da, İHÜ'de yüksek lisans yapmak isteyen adayları bekliyor.Süleymaniye medreselerinde verilen İslami Bilimler ve MEDİT bünyesindeki eğitim programları ve eğitimin temel niteliklerine uygun şekilde inşa edilmekte olan yeni külliyesi binası da İHÜ'de eğitim almak isteyenlere amacına uygun şartlarda eğitim alma imkanı sağlayacak.HUKUK ÇALIŞMALARINDAN SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLEREİHÜ'nün Türkiye Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı Prof. Dr. Halil Berktay koordinatörlüğünde yürütülüyor. Programda Türkiye gerçekliği tarihi, siyasi, ekonomik ve sosyolojik yönlerden daha derin ve bütünsel bir şekilde ele alınarak, Batı ile Doğu arasında köprüler kurulmasıve önyargıların kırılması hedefleniyor.Uluslararası ve Mukayeseli Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı Doç. Dr. Ömer Çınar koordinatörlüğünde, küresel rekabetle birlikte ortaya çıkan yeni hukuksal sorunlar karşısında yeni çözümler üretebilecek nitelikte hukukçular yetiştirmeyi amaçlıyor.İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı, Prof. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz koordinatörlüğünde, şirket çalışanlarına ve üniversiteden mezun olmuş ve kariyerlerine yön vermeye çalışan yarının yöneticilerine, işletmenin farklı yönlerine ilişkin teorik bilgileri pratik uygulamalarla birlikte harmanlayabilecekleri çok özel bir içerik sunuyor.Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı, Prof. Dr. Sefa Bulut koordinatörlüğünde, doğu ve batı kültürleri arasında entelektüel bir köprü kurmayı hedefliyor.Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı, Dr. Öğr. Üyesi Ali Aslan koordinatörlüğünde, siyaset biliminin temel kavram ve başlıklarından siyaset teorisinin güncel tartışmalarına, uluslararası ilişkilerin temel kavram ve konularından küresel politikalara, Türk siyasetinin güncel tartışma konularından Türk dış politikası analizlerine, Ortadoğu başta olmak üzere komşu bölge incelemelerinden, toplumsal hareketlerden çatışma çözümlerine bilimsel ve ahlaki bir sorumlulukla katkı sunacak; kültürel ve tarihi derinlikli çalışmalar yapacak araştırmacılar yetiştirmeyi hedefliyor. - İstanbul