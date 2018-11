İbn Haldun Üniversitesi'nde Türkiye'nin dış politikası masaya yatırıldı

20 Kasım 2018 Salı 15:00



İbn Haldun Üniversitesi'nde Türkiye 'nin dış politikası masaya yatırıldıİSTANBUL - Türk dış politikasına yönelik uluslararası algılar, İbn Haldun Üniversitesi'nde gerçekleştirilen panelde masaya yatırıldı.İbn Haldun Üniversitesi, "Türk Dış Politikasının Analizi: Avrupa Birliği( AB ), Balkanlar ve Arap Coğrafyası" başlıklı uluslararası bir panele ev sahipliği yaptı. Londra merkezli düşünce kuruluşu The International Interest; Avrupa Birliği, Balkanlar ve Arap dünyası perspektifinden Türk dış politikasının değerlendirildiği panele yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda akademisyen katıldı.Panelde The International Interest Genel Yayın Yönetmeni Sami Hamdi, Londra SOAS Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası Çalışmalar Bölümünden Dr. Behar Sadriu, ekonomist Ali Sungur Aric ve İbn Haldun Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Doç. Dr. Talha Köse panelist olarak yer aldı.İbn Haldun Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Taner Doğan'ın moderatörlüğünü yaptığı panel, üniversitenin Süleymaniye Yerleşkesi Salis Medrese'sinde yapıldı.Panelde; yabancı yatırımcıların Türkiye algısından Türkiye'nin Balkanlara yönelik özel tutumuna, Avrupa Birliği ve Arap Dünyasındaki Türkiye algısından Türk Dış Politikasının Balkanlar, Avrupa ve Ortadoğu'daki etkilerine kadar birçok önemli konu başlığı tartışıldı.Panel hakkındaki düşüncelerini ifade eden The International Interest Genel Yayın Yönetmeni Sami Hamdi, "Şu anda Türkiye ile ilgili gerek Avrupa'daki gerek Arap dünyasındaki algıyla ilgili anlatılanların kaynaklarını, bunların ne kadarının doğru aktarıldığı ile ilgili konuları ele alacağız. Bu panelden elde edilecek en önemli ve en somut çıktı; Türkiye ile ilgili algının başta Avrupa olmak üzere yurt dışında doğru bir şekilde algılanmasını sağlamak olacak" dedi.Türkiye'deki ilerlemeli aktarmayı hedeflediklerini dile getiren ekonomist Ali Sungur Aric "Amacımız olanı olduğundan daha farklı göstermek değil. Biz olan gelişmeleri, yaşanan ilerlemeleri ya da kaybedilen kazanımları olduğu gibi dış dünyanın anlaması gerektiğini, onların konuşabildiği dilde onlara aktarabilmek istiyoruz. Bir propaganda cümleleriyle değil de tamamen ekonomik ya da diğer disiplinlere dayalı açıklamalarla aslında bizim yaşamış olduğumuz, son 2-3 yıldır içinde bulunduğumuz süreçlerle ilgili hem ekonomik hem diploması hem de uluslararası ilişkiler anlamında dış dünyanın bilgilenmesini sağlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.İbn Haldun Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Doç. Dr. Talha Köse ise yaptığı açıklamada "İbn Haldun Üniversitesi sosyal bilimler alanında bir ihtisas üniversitesidir. Uluslararası bir üniversitedir. öğrenci profili olarak 63 ülkeden öğrenci alıyoruz. Genel olarak hitap ettiğimiz kitle de özellikle Türkiye'nin etrafındaki bölgeleri içeriyor. Türkiye'nin aslında pozisyonunu, siyasette durduğu yeri daha iyi temsil edebilmesi için, Türkiye'nin mesajının daha doğru verilebilmesi için bunu bir sorumluluk olarak görüyoruz. Özellikle batıda çeşitli mecralarda Türkiye ilgili oldukça olumsuz yaklaşan haber kanalları var. Türkiye'nin dış politikasını, ekonomisini iç siyasetini yanlış şekilde yansıtıyorlar. Biz bu algıyı olumlu yönde nasıl değiştirebiliriz, doğru resmi nasıl verebiliriz, bunu ortaya koymaya çalışıyoruz" diye konuştu.