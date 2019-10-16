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İbn Haldun ve Machiavelli'de Tarihin ve Siyasetin Niteliği: Doğu ve Batı Analizi Konferansı

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde, İbn Haldun ve Machiavelli'de Tarihin ve Siyasetin Niteliği: Doğu ve Batı Analizi Konferansı düzenlendi.

16.10.2019 09:53İbn Haldun ve Machiavelli'de Tarihin ve Siyasetin Niteliği: Doğu ve Batı Analizi Konferansı
Erzurum Teknik Üniversitesi'nde, İbn Haldun ve Machiavelli'de Tarihin ve Siyasetin Niteliği: Doğu ve Batı Analizi Konferansı düzenlendi.

Erzurum Teknik Üniversitesi, Felsefe Kulubü ve Tarih Kulüplerinin ortaklaşa düzenlediği, Doç. Dr. Armağan Öztürk'ün katılımıyla gerçekleşen İbn Haldun ve Machiavelli'nin hayat kesitlerinden bahsedilen konferansta, bir yaşam deneyiminin ortaklığı özelinde iki düşünürü birbirine bağlayan esas noktaların, siyasi modernitenin kuruluş sürecine sağladığı esaslı katkıda somut bir içeriğe kavuşması" anlatıldı.

Konferansta, bahsi geçen yeni siyasal ve sosyolojik durum açısından değerlendirildiğinde, İbn Haldun ve Machiavelli öncü düşünürler arasında sayılırken, altı çizilen son husus ise insana yönelik oldu. - ERZURUM

Armağan Öztürk, İbn Haldun, Güncel

Kaynak: İHA

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