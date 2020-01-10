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İbra edilmeyen Fikret Orman: Bu iş beni çok üzdü

Futbol A.Ş. Genel Kurulu'nda ibra edilmeyen Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, "Yaşananlar çok ayıp. Açıkçası çok üzüldüm. Ağabey dediğim, hatta bana bir şey olsa ailemi bile emanet edebilecek kadar kendime yakın gördüğüm bir insanın yaptığı bu ibra işi beni çok üzdü" dedi.

10.01.2020 22:23 | Son Güncelleme: 10.01.2020 22:27

Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin dün gerçekleşen genel kurulunda flaş bir karar alındı. Genel kurula katılanlar, şirketin 01.06.2018 - 31.05.2019 dönemiyle ilgili olarak 305 milyon 711 bin 408 TL tutarındaki zarar nedeniyle eski başkan Fikret Orman yönetimini oy birliğiyle ibra etmedi. Konuyla ilgili konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Bir önceki döneminde 10 milyon TL kar eden bir şirketin bir sonraki sene 307 milyon TL zarar etmiş olmasının, ibra edilmemesi gerektiğini biliyoruz. Ben bir iş adamıyım. Bir yeri yönetiyorsanız basiretli olmalısınız. Basiretli iş adamı tabirinden yola çıkarak, Beşiktaş'ın ortağı olduğu Futbol A.Ş.'nin bu zararının irdelenmesi yönünde oy birliğiyle karar alındı." dedi.

"YAŞANANLAR ÇOK AYIP"

Beşiktaş Kulübü'nde yaklaşık 7.5 yıl başkanlık görevini üstlenen Fikret Orman, Futbol AŞ genel kurulunda ibra edilmemesiyle ilgili açıklamalar yaptı. Bir süredir ABD'de bulunan Orman, kulüpte yaşananlar nedeniyle çok üzgün olduğunu aktardı. Milliyet'e konuşan Fikret Orman, "Aslında Türkiye'ye ay sonu dönmeyi düşünüyordum ancak ibra konusu nedeniyle 22-23 Ocak gibi gelmeyi planlıyorum. Yaşananlar çok ayıp. Açıkçası çok üzüldüm. Ağabey dediğim, hatta bana bir şey olsa ailemi bile emanet edebilecek kadar kendime yakın gördüğüm bir insanın yaptığı bu ibra işi beni çok üzdü. İstanbul'a dönünce geniş bir basın toplantısı düzenlemeyi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İbra edilmeyen Fikret Orman: Bu iş beni çok üzdü

Fikret Orman, Beşiktaş, Futbol, Spor


HABER YORUMLARI (2)
AK KARTAL:52. 100. 000 USD zarar etmişsiniz. Bir yılda. Pardon hangi kupayı aldınız kulüp bu kadar zarar ederken ya da hangi yatırımları yaptınız.
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ADINIZI YAZIN:yakisir sana baskan iyi bir insan deyilsin
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