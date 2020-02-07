Haberler » Güncel » İbradı'da Maşat Su Kaynağı'na bakım - Haber

İbradı'da Maşat Su Kaynağı'na bakım

Antalya'nın İbradı ilçesinde 1970 yılından beri içme suyu temin edilen Maşat kaynağına bağlı hat Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilendi.

07.02.2020 14:22 | Son Güncelleme: 07.02.2020 14:22İbradı'da Maşat Su Kaynağı'na bakım
'nın ilçesinde 1970 yılından beri içme suyu temin edilen Maşat kaynağına bağlı hat Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilendi.

İbradı'da Maşat Mahallesi Elma Ağacı mevkiinde 1970 yılında bulunan su kaynağından depoya bağlanan 8 kilometre uzunluğundaki boru hattında sorun yaşanıyordu. Hatta, zaman içinde oluşan tıkanıklıkların ve yıpranmanın giderilmesi için ASAT tarafından çalışma yapıldı. Kaynaktan su taşıyan hattın 4 kilometrelik bölümü tamamen yenilendi. Kalan 4 kilometrelik hattın 20 farklı noktasında bakım ve onarım işlemleri gerçekleştirildi. Tamamlanan yenileme ve bakım çalışması birlikte Maşat mahallesi içme suyu deposuna sorunsuz olarak kaynaktan su akışı sağlandı. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, İbradı, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:49  Beşiktaş - Gaziantep maçı ne zaman? Beşiktaş - Gaziantep maçı hangi kanalda, saat kaçta?
15:03  Özge Yağız kimdir? Özge Yağız nereli, kaç yaşında?
14:58  Usül nasıl yazılır? TDK'ya göre usul mu, usül mü? Usül ne demek?
14:01  Nur Gencer kimdir? Nur Gencer hayatı ve biyografisi!
11:56  Karabet nerede? Karabet Geçidi konumu ve Karabet Tüneli haritası!
7.02.2020 16:45:44