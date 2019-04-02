İbrahim Akbal Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KONYA ÇUMRA belediye başkan adayı olan İbrahim Akbal isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KONYA ÇUMRA ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan İbrahim Akbal isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KONYA ÇUMRA adayı İbrahim Akbal kimdir? BTP KONYA ÇUMRA adayı İbrahim Akbal yüzde kaç oy aldı?

İbrahim Akbal Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KONYA ÇUMRA belediye başkan adayı olarak gösterilen İbrahim Akbal ÇUMRA ilçesinde % 0,34 oranında oy almıştır. ÇUMRA ilçesinde % 0,34 oranında oy olan İbrahim Akbal adlı BTP adayı toplamda 136 adet oy sayısına ulaştı.

KONYA ÇUMRA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.