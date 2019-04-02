İbrahim Ayaydın Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız AYDIN GERMENCİK belediye başkan adayı olan İbrahim Ayaydın isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. AYDIN GERMENCİK ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan İbrahim Ayaydın isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız AYDIN GERMENCİK adayı İbrahim Ayaydın kimdir? Bağımsız AYDIN GERMENCİK adayı İbrahim Ayaydın yüzde kaç oy aldı?

İbrahim Ayaydın Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız AYDIN GERMENCİK belediye başkan adayı olarak gösterilen İbrahim Ayaydın GERMENCİK ilçesinde % 0,26 oranında oy almıştır. GERMENCİK ilçesinde % 0,26 oranında oy olan İbrahim Ayaydın adlı Bağımsız adayı toplamda 74 adet oy sayısına ulaştı.

AYDIN GERMENCİK ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.