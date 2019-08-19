İbrahim Büyükak, eşiyle birlikte çektirdikleri 18 yıl önceki fotoğrafı yayımladı

Oyuncu İbrahim Büyükak, eşi Nurdan Beşen ile 18 yıl önce çekildiği bir fotoğrafını 'önce-sonra' notuyla sosyal medya hesabından yayımladı.

ASLI ENVER YORUM YAPTI

Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafa yorum ve beğeni yağdı. Fotoğrafa yorum yapanlar arasında ünlü oyuncu Aslı Enver'de vardı. Enver, kalp emojisi koyarak fotoğrafı beğendiğini belli etti.

İBRAHİM BÜYÜKAK KİMDİR?

İbrahim Büyükak, 20 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nde tamamladı. Bursa'da Olay Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. Gırgır, Leman ve Lemanyak Dergileri'nde çeşitli yazıları yayımlandı. İstanbul'a döndükten sonra BKM Mutfak kadrosuna katılmış, oyunlar yazıp oyuncu olarak sahneye çıkmıştır.

2013 yılında 3+1 programıyla mayıs ayında Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç ile bir gece şovuna başladılar. Programı Acun Ilıcalı'nın satın almasıyla 5 Ekim 2013 tarihinden itibaren "3 Adam" adıyla devam etmekteydi ancak Oğuzhan Koç ve Eser Yenenler ile birlikte 3 Adam Yapım şirketini kuran İbrahim Büyükak programa ara vermiştir. İbrahim Büyükak, çocukluk aşkı Psikolog Nurdan Beşer ile Ocak 2016'da nişanlanmıştır. Çift 2018 yılında evlendi.