İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 19. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar'ın vefatının birinci yılı dolayısıyla anma merasimi düzenlendi.İbrahim Çağlar'ın vefatının birinci yılı dolayısıyla İTO mensupları sabah namazında Sahrayı Cedid Camisi'nde bir araya geldi. Namazı müteakip, Çağlar için Kur'an-ı Kerim okundu. Ardından İbrahim Çağlar'ın Sahrayıcedid Mezarlığı'ndaki kabri başında dua edildi.Anma merasimine Çağlar'ın oğlu Mehmet Çağlar'ın yanı sıra İTO Meclis Başkanı Öztürk Oran, İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, İTO'nun meclis üyeleri ve mensupları katıldı.Şekib Avdagiç, burada yaptığı konuşmada, İbrahim Çağlar'ın her zaman hizmetleriyle anılacağını belirterek, "Genç yaşta aramızdan ayrılan İbrahim Çağlar'ın ani vefatıyla İTO başkanını, ben de çok yakın bir dostumu kaybettim. Kendisini aramızdan ayrılışının birinci yılında rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.Çağlar'ın proje odaklı eylem insanı olduğunu vurgulayan Avdagiç, şunları kaydetti:"İbrahim Çağlar, Türkiye'nin önemli bir değişim geçirdiği süreçte Türk iş dünyasının en önemli kalesi İTO'yu büyük bir başarıyla yönetti. Bana göre de değişime öncülük eden bir iş adamı oldu. Üyelerimizin rekabetçiliğini artırmak, çağın gereklerine ayak uydurmalarını sağlamak amacıyla önemli projeler hayata geçirdi. Gençlerin yeni fikirlerin hayata geçmesini sağlayan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'ni (BTM) kurarak önemli bir yol açtı. Eminim ki İbrahim Çağlar'ın adı her zaman yaşayacaktır. Çağlar'ı vefatının birinci yılında rahmetle anarken, camiamıza yaptığı hizmetleri her daim hayırla yad edeceğiz."İbrahim ÇağlarTOBB Başkan Yardımcılığı, İTO Meclis Başkanlığı, İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyet başkanlığı görevlerinde de bulunan 19. Dönem İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar, 7 yaşında adım attığı iş hayatına 17 yaşında kendi şirketinin patronu olarak devam etti.Girdiği sektörlerde birçok başarıya imza atan Çağlar, 57 yıllık ömrünün 50'sini çalışarak geçirdi.Çağlar, geçen yıl 11 Aralık saat 01.00 sularında kalp rahatsızlığı geçirmiş ve sabaha karşı 06.00'da vefat etmişti.