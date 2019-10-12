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İbrahim çolak dünya şampiyonu

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu İbrahim Çolak, halka aletinde altın madalya kazanarak cimnastik sporunda dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu.

12.10.2019 21:22İbrahim çolak dünya şampiyonu

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu İbrahim Çolak, halka aletinde altın madalya kazanarak cimnastik sporunda dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu.

Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda İbrahim Çolak, halka aleti finalinde 14.933'lük derecesiyle şampiyon olarak, cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu. Milli cimnastikçi bu sonuçla, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek olan 2020 Olimpiyatları'na katılma hakkı da elde etti.



Dünya Şampiyonası, İbrahim Çolak, Spor

Kaynak: DHA

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