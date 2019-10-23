- İbrahim Çolak'ın antrenörü Yılmaz Göktekin: "Destek sağlanırsa bu başarılar katlanır gider""İbrahim'in kulübün ve genel müdürlüğün dışında hiç bir desteği yok"

İZMİR - Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanarak şampiyon olan İbrahim Çolak, öğretmenlik yaptığı Helvacı Ortaokulu'nda coşkuyla karşılandı. Çolak'ın 19 yıldır antrenörlüğünü yapan Yılmaz Göktekin, sponsor desteğiyle ilgili, "Kulübün ve genel müdürlüğün dışında hiç bir desteği yoktur İbrahim'in. Eğer destek sağlanırsa, bu başarılar katlanır gider" dedi. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Türkiye'ye büyük gurur yaşatan İbrahim Çolak, Aliağa ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Öğretmenlik yaptığı Helvacı Ortaokulu'na gelen Çolak, burada coşkuyla karşılandı. Şampiyon, öğrenci ve öğretmenlerle bol bol fotoğraf çektirdi. Buradaki törende, genç sporcuya plaket takdimi de yapıldı.Daha sonra Tüpraş Halk Eğitim Merkezi'ndeki programa katılan İbrahim Çolak, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan ve antrenörüyle İHA muhabirinin sorularına cevapladı.İbrahim Çolak: "Haftanın 6 günü yoğun bir antrenman bir programımız var"İbrahim Çolak, şampiyona öncesinde yoğun bir antrenman programına girdiklerini söyleyerek, "Almanya'ya gitmeden önce Mersin'de milli takım kampına girdik. Öncesinde de zaten çok yoğun bir antrenman programız vardı; ama artık son 10-15 gün içerisine girmiştik. Almanya'ya gidecektik. O antrenmanlarda ben kolumu kaldıramayacak duruma geldim. Ben o kadar çok yoruluyordum aslında. Bir hedefimiz var ve bu yarışmada bizim içinde çok önemli. O yüzden bu zorlukların üstesinden gelmeye çalıştım mümkün olduğu kadar. Zaten oraya gittiğimde de performans olarak kendimi çok iyi hissediyordum" dedi.Günümün yarısını cimnastikle geçirdiğinden dolayı öğretmenlik aşamasında da okulu Helvacı Ortaokulu'na çok fazla gidemediğini ifade eden Çolak, "Eğer bu şekilde olmazsa cimnastik gibi zor bir branşta bu tarz başarıları elde etmek gerçekten çok zor ve devamlı haftanın 6 günü yoğun bir antrenman bir programımız var. Bu bütün sene boyunca bu şekilde bu yüzden tabii ki okulda olmayı öğrencilerle olmayı çok isterim; ama şu anda bir hedefim var ve bir hedefimi daha gerçekleştirdim. Şuan olimpiyatlara gitme hakkını kazandım" diye konuştu.Şampiyon İbrahim Çolak, gençlere cimnastik konusunda tavsiyelerde bulunarak, "Gençlerin cimnastiğe küçük yaşta başlamaları tabii ki de çok güzel bir şey. Zaten olması gereken önce cimnastik sporuyla tanışmaları gerekiyor. Cimnastik sporunu eğer severlerse, devam ederlerse zorlu bir spordur. Gerçekten çok büyük fedakarlık, çok büyük emek gerektiren bir spordur; hazır olmaları gerekir yani" şeklinde konuştu.İbrahim Çolak'ın antrenörü Yılmaz Göktekin de, Çolak'ın 19 yıldır antrenörlüğünü yaptığını ifade ederek, "19 yıldır beraber çalışıyoruz; ama 19 yıldır bu süreç içerisinde tabi ki de çok gelgitlerimiz oldu, zor dönemlerimiz oldu, sakatlıklarımız oldu. Tabi ki sporda olan şeyler bunlar; ama bir İbrahim Çolak tabii ki kolay yetişmiyor" açıklamasında bulundu.Yılmaz Göktekin: "Eğer destek sağlanırsa bu başarılar katlanır gider"İbrahim'in sponsorunun olmadığını belirten Göktekin, "Milli takıma girdiğinizde artık siz devlet korumasındasınız. Devlet sizin her şeyinizi karşılıyor, genel müdürlük malzemeleriniz masraflarınız karşılıyor, bir yere kadar tabi ki günlük masrafları karşılıyor, belli bir ücret veriyor. Sadece İbrahim değil; yani İbrahim'in yetiştiği kulübünde bir spor sponsoruna ihtiyacı var; çünkü başka İbrahimler de yetişebilsin, yetiştirebilmemiz için bu işler hep birbirine bağlantılı. Bu yüzden sponsor anlamda şu anda belirttiğim gibi kulübün ve genel müdürlüğün dışında hiç bir desteği yoktur İbrahim'in. Eğer destek sağlanırsa, bu başarılar katlanır gider. Gerçek anlamda buna ihtiyacımız var. Şunu diyebilirim ki; bunu biz bu kadar yıl sponsorsuz olarak başarılar elde ediyorsak, sponsor desteği alarak kesinlikle birçok İbrahim Çolaklar yetişebileceğinden endişeniz olmasın" ifadelerini kullandı.Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan da, İbrahim Çolak tebrik etti. Bayhan, "Biz Aliağa ilçe milli eğitim camiası olarak, İzmirimize, bize mal olmuş, Türkiye'mize mal olmuş bir sporcumuzu kutluyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA