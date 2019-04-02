İbrahim Dağeri Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP NİĞDE BOR belediye başkan adayı olan İbrahim Dağeri isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. NİĞDE BOR ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan İbrahim Dağeri isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP NİĞDE BOR adayı İbrahim Dağeri kimdir? BTP NİĞDE BOR adayı İbrahim Dağeri yüzde kaç oy aldı?

İbrahim Dağeri Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP NİĞDE BOR belediye başkan adayı olarak gösterilen İbrahim Dağeri BOR ilçesinde % 0,12 oranında oy almıştır. BOR ilçesinde % 0,12 oranında oy olan İbrahim Dağeri adlı BTP adayı toplamda 28 adet oy sayısına ulaştı.

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