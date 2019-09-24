İbrahim Erkal'ın 2 buçuk yaşındaki kızının babasının mezarındaki sözleri yürek burktu: Seni özledim

2 buçuk sene önce oturduğu evin otoparkında geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden usta sanatçı İbrahim Erkal'ın 2,5 yaşındaki kızı, babasının "Ömrüm" şarkısını söyledi. Minik kızın babasının mezarı başında söyledikleri ise herkesi duygulandırdı.

BABASININ ŞARKISINI OKUDU

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının magazin müdürü Asiye Acar, İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal'ın evine giderek röportaj yaptı. Babasını daha 12 günlükken kaybeden 2,5 yaşındaki Elifsu, "Ömrüm" şarkısını okudu.

"KIZIM BABASINI MEZARDA GÖRÜYOR"

Asiye Acar'a eşinin ölümünden sonra yaşadıklarını anlatan Filiz Erkal, şunları söyledi: "Kızım ölümün ne olduğunu bilmez ama sürekli mezarlığa götürüyorum orada görüyor. İbrahim gitti kızımızı bıraktı onunla oyalanıyorum. Sürekli babasını gösterip şarkılarını dinletiyorum. Babasının fotoğrafını ya da şarkısını duyduğunda hemen tanıyor. Bedenen bizimle değil ama ruhen hep bizimle gibi. O hiç gitmedi.

"BABA KALK SENİ ÖZLEDİM"

Mezarlığı suluyorduk. Elifsu 'Baba kalk hadi seni özledim bu suyu iç' dedi Özellikle seni özledim dediği zaman içimden bir şey koptu gibi. Eski evde kötü anılarımız vardı ve orada yaşamak istemedim. Eşyalarımı falan da değiştirdim İbrahim'in özel eşyaları dışında kıyafetlerinin falan çoğunu dağıttım.

"RÜYAMDA İBRAHİM ERKAL'I BANA SARILIRKEN GÖRÜYORUM"

Özlediğimde falan rüyamda görüyorum. En son 3-4 gün önce gördüm. Genelde rüyamda hiç konuşmuyor ve genelde gelip sarılır. Gözü arkada kaldı sonuçta arkada 12 günlük bebeği vardı. Çocuklarımla çok konuştum bu konuları bizi kimse hiçbir zaman yalnız bırakmadı. İbrahim'le ilk evli olduğumuzda evimize sürekli gelip gidenleri sonradan hiç görmedim.

"İBRAHİM'İN ŞARKILARINDA OLUŞAN BİR ALBÜM YAPACAĞIZ"

Bir projemiz var. İbrahim'in bütün şarkılarından oluşan bir albüm hazırlayacağız. Şimdi sanatçılarla bir görüşmemiz var. Yıldız Tilbe zaten her zaman arkamızda. Kendisi İbrahim'in şarkılarında ayrı bir albüm yapacak bir de bizim albümde okuyacak. İbrahim zaten İbrahim Erkal'ın klasikleri diye ünlüleri ve okuyacakları şarkıları yazmış. Cengiz Kurtoğlu, Demet Akalın gibi isimler vardı. Hepsinin karşısına hangi şarkıyı okuyacağını da yazmış.

DEMET AKALIN GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Dün akşam Tarkan'ın konserine giden Demet Akalın, İbrahim Erkal'ın albümünde kendi adını geçirmesini duyunca "Hadi ya ay çok kötü oldum şimdi. Ben İbrahim Erkal'ı acayip severim" dedi. Duygusal anlar yaşayan Akalın, gözyaşlarına hakim olamadı.