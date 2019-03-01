İbrahim Erkal'ın Eşi Filiz Erkal, Katıldığı Programda Yaşadığı Zorlukları Anlattı

Usta sanatçı İbrahim Erkal 2017 yılının mayıs ayında evinin otoparkında yüksek tansiyon ve beyin kanamasından hayatını kaybetti. Erkal'ın 14 yıllık eşi Filiz Erkal, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu.

Canlı yayında yaşadığı zorlukları ve eşini anlatan Filiz Erkal, "İbrahim ölmeden 2 gün önce sarılarak 'Seni benden daha fazla kimse sevemez' dedi" şeklinde konuştu.

"İLK GÜNKÜ ACININ YERİNİ ÖZLEM ALDI"

Filiz Erkal, yaşadığı zorlukları şöyle anlattı: "Acınla yaşamaya alışıyorsun. Allah kimseye yaşatmasın çok erken ve beklenmedikti. Şoku atlatamadım. Acılarında yaşamaya alışıyorsun Allah alıştırıyor. İlk günkü acı yok onun yerini özlem alıyor.

"İBRAHİM'E O GÜN GİTME DEDİM"

O gün 12 günlük bebeğimin kontrolü vardı İbrahim'le ona götürdük. Hiçbir şey yoktu ama garip bir heyecanı vardı. Akşamda arkadaşlarımız bebek görmeye gelecekti. Ben 'akşam arkadaşlarımız gelecek ne yapacağız' dedim oda 'ben bir dışarıya çıkayım' dedi. Ben de gitme dedim. İlk defa o günde üzerimde inanılmaz bir ağırlık var bebekte sürekli ağlıyor. Ben normalde onu beklerim ama uyuyakalmışım. Sonra gece güvenlik aradı 'İbrahim bey yerde baygın yatıyor' diye.

"HASTANEDE ELLERİNİ TUTUNCA GİTTİĞİNİ ANLADIM"

Hastanede bir kere yanına girdim elleri çok soğuktu bana bir korku geldi ama ben onun gideceğini anladım. Ben loğusalık dönemimdeydim. Görümcem bebeğimizin kıyafetleri koklattı o gece vefat etti. O evde oturamadım taşındım eşyalarımı bile değiştirdi. Kıyafetlerinin çoğunu verdim birazını oğluma sakladım. Fotoğraf ve ödülleri duruyordu.

"SİTENİN GÜVENLİĞİNE DAVA AÇTIM"

Ölüm nedeni yüksek tansiyon ve beyin kanaması biz o hafta hastaneye gitmiştik günde 2 kere ilaç alıyordu. Alkol falan kullanmıyordu. Sitenin güvenlik konusunda ihmal vardı dava da açtım. 2 buçuk saat yerde yatmış. vakit kaybı oldu.

"SENİ BENDEN DAHA FAZLA KİMSE SEVEMEZ"

Çocuklara anlatmak çok zordu. Kızım zor atlattı cenazeye falan katılamadı. Oğlum katıldı o daha kolay atlattı. Ölmeden 2 gün önce konserinden geldi bana sarıldı ve 'seni beden daha fazla kimse sevemez' dedi. İbrahim için kimse kötü diyemez. İyi bir eş, iyi bir arkadaş ve kardeş oldu. Beni de hiç üzmedi gönül insanıydı. Şarkılarını yeni yeni dinlemeye başladım. Çok özleyince rüyalarıma giriyor. Son rüyamda gelip sarıldı ve 'ben senin her zaman yanındayım' dedi. İbrahim bana geride milyonlarca sevenini bıraktı. İbrahim bana yaptığı yardımlarını söylemedi öldükten sonra herkes beni arayarak iyiliklerini anlattı.

"BABAM ONUN YERİNE BEN ÖLSEYDİM DEDİ 7 AY SONRA KAYBETTİK"

Ömrüm şarkısını da bana yazdı. Ailem evliliğimizi istemedi. İbrahim ölünce babam 'keşke onun yerine ben ölsem' dedi ve 7 ay sonra öldü. Hayatımızda maddi anlamda eksik yok sadece İbrahim eksik. Her anımızı çok özledim unutmak gibi lüksüm yok.

"ÇOCUKLARIMIZA BAKTIĞIMDA ACIM ARTIYOR"

Bu dünyaya bir daha gelsem yine tercihim İbrahim olurdu. Hiçbir şey için büyük konuşmamak gerekiyor ama yeni bir evliliği duyduğum zaman bile ona hakaret gibi hissediyorum. Kesinlikle bir daha evlilik falan düşünmem. Çocuklarımıza baktığımda acım daha da artıyor. Kızım hiç babayı bilmiyor. Kızım bazen 'Ömrüm'ü aç falan diyor. Çocuklarım hayata bir sıfır eksik başladı.

"İBRAHİM'İ ANMADIĞIM BİR GÜN YOK"

İbrahim'i anmadığım bir gün yok. Kızım çok ağlayan bir bebekti onunla ilgilenmekten acımı unuttum. 3'üncü çocuğumuz olduğunda İbrahim çok mutluydu ve onun 1 ay hastanede yatması bizi her şeye hazırladı. Hastanede yanına bir kere girdim onda da gideceğini anladım daha da yanına girmedim onu öyle görmek istemedim. Ölümünü de kabullenemedim."