İBRAHİM GÖKÇEK'İN CENAZESİNDE GÖZALTINA ALINAN 17 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Grup yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinin Kayseri'ye gönderileceği sırada çıkan olaylarda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılık, 15'i ise tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri mahkemeden adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

13.05.2020 00:44 | Son Güncelleme: 13.05.2020 00:46
Grup yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinin Kayseri'ye gönderileceği sırada çıkan olaylarda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılık, 15'i ise tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri mahkemeden adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, girdiği ölüm orucuna ara vermesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Cenazenin Kayseri'ye gönderilmek üzere Gazi Cemevi'nden çıkartıldığı sırada terör örgütü DHKP-C yanlısı grup ile polis ekipleri arasında gerginlik yaşanmıştı. Gazi Cemevi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan emniyet ekipleri, cenazenin Kayseri'ye gönderildiği sırada terör örgütü DHKP-C propagandası yapmak isteyen gruba müdahalede bulunarak 43 kişi gözaltına almıştı.
Şüphelilerden 26'i emniyette ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 17 şüpheli, bugün akşam saatlerinde Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından ifadesi alınan 17 kişiden 15'i, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklanma istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 2 şüphelinin de adli kontrol talebiyle bu mahkemeye sevki gerçekleşti. İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkartılan 17 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İBRAHİM GÖKÇEK’İN CENAZESİNDE GÖZALTINA ALINAN 17 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Kaynak: DHA

Etiketler: Melih Gökçek, Grup Yorum, Kayseri, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı’ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata Haber
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata
Esenyurt’taki cinayetlerin sırrı çözüldü! Damat, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürüp cesetlerini buzdolabında saklamış Haber
Esenyurt'taki cinayetlerin sırrı çözüldü! Damat, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürüp cesetlerini buzdolabında saklamış
Kameranın açık olduğunu unutan dekandan tepki çeken sözler: Kızların resimlerini görüyoruz böylece, çaktırma Haber
Kameranın açık olduğunu unutan dekandan tepki çeken sözler: Kızların resimlerini görüyoruz böylece, çaktırma
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı Haber
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı
Oyuncu Kara Keough Bosworth’nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti Haber
Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti
Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti Haber
Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti
Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen: Benim olduğum Survivor felaketti Haber
Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen: Benim olduğum Survivor felaketti
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak’ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi Haber
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi
Haberler››Güncel››İBRAHİM GÖKÇEK'İN CENAZESİNDE GÖZALTINA ALINAN 17 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

01:29: 40 metre savrulup takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu - Haber 01:28: DHKP/C'li İbrahim Gökçek'in cenazesinde çıkan olaylara ilişkin soruşturma - Haber 01:24: Gediz'in Yenikent beldesinde karantina kaldırıldı - Haber 01:20: Adıyaman'da komşular arası kavga: 2 yaralı, 6 gözaltı - Haber 01:18: Nehrin ortasında mahsur kalan mandaları AFAD kurtardı - Haber 00:47: Kameranın açık olduğunu unutan dekandan tepki çeken sözler: Kızların resimlerini görüyoruz böylece, çaktırma - Haber 00:26: Girdikleri evlerde ziyafet çeken hırsızları bıraktığı deliller yakalattı - Haber 17:22: Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti - Ekonomi 14:05: Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi - Haber