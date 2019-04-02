İbrahim Gözel Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KAYSERİ HACILAR belediye başkan adayı olan İbrahim Gözel isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KAYSERİ HACILAR ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan İbrahim Gözel isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KAYSERİ HACILAR adayı İbrahim Gözel kimdir? BTP KAYSERİ HACILAR adayı İbrahim Gözel yüzde kaç oy aldı?

İbrahim Gözel Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KAYSERİ HACILAR belediye başkan adayı olarak gösterilen İbrahim Gözel HACILAR ilçesinde % 0,49 oranında oy almıştır. HACILAR ilçesinde % 0,49 oranında oy olan İbrahim Gözel adlı BTP adayı toplamda 39 adet oy sayısına ulaştı.

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