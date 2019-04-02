İbrahim Güler Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Hatay büyükşehir belediye başkan adayı İbrahim Güler oldu. AK Parti adayı İbrahim Güler, Hatay büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Hatay büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan AK Parti Hatay büyükşehir belediye başkan adayı İbrahim Güler ile ilgili seçim sonuçları ve Hatay büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. AK Parti Hatay büyükşehir belediye başkan adayı İbrahim Güler oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Hatay büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Hatay aday yarışı ve Hatay seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Hatay Seçim Bilgileri

Hatay büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 3.421 olduğu belirlendi.

Hatay büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 3.421 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Hatay büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 85,51 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Hatay büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 1.068.544 olduğu belirlendi.

Hatay büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 913.719 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Hatay büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen İbrahim Güler, Hatay yarışında % 42,75 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı İbrahim Güler toplamda 379.971 adet oy sayısına ulaştı.

İbrahim Güler Kimdir?

1976 doğumlu olan İbrahim Güler, Gazi Universitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesinden mezun oldu. 1997-2005 yıllarında Edirne, Şanlıurfa ve Hatay'da öğretmenlik yapan Güler, iyi derecede Arapça, orta derecede İngilizce ve Almanca biliyor. 2018 yılında AK Parti Hatay İl Başkanlığı görevini yaptı. Evli ve 5 çocuk babası Güler'in lojistik ve deniz işletmeciliği sektöründe firması bulunuyor.

AK Parti Hatay büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.