İbrahim Gülmez Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KIRŞEHİR KAMAN belediye başkan adayı olan İbrahim Gülmez isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KIRŞEHİR KAMAN ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan İbrahim Gülmez isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KIRŞEHİR KAMAN adayı İbrahim Gülmez kimdir? BTP KIRŞEHİR KAMAN adayı İbrahim Gülmez yüzde kaç oy aldı?

İbrahim Gülmez Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KIRŞEHİR KAMAN belediye başkan adayı olarak gösterilen İbrahim Gülmez KAMAN ilçesinde % 0,06 oranında oy almıştır. KAMAN ilçesinde % 0,06 oranında oy olan İbrahim Gülmez adlı BTP adayı toplamda 7 adet oy sayısına ulaştı.

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