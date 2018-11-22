İbrahim Kalın: "2019 Yılının Sonuna Doğru S-400'lerin İlk Bataryaları Türkiye'ye Teslim Edilecek"

İbrahim Kalın
: "2019 yılının sonuna doğru S-400'lerin ilk bataryaları Türkiye
'ye teslim edilecek"-"Patriot'lardan bize iyi bir teklif gelirse sadece alım anlamında değil, ortak üretim ve teknoloji transferi anlamında da iyi bir teklif gelirse Türkiye elbette bunu da ciddiyetle değerlendirecektir"-"TürkAkımı sadece Rus gazının Avrupa
'ya ulaştırılmasından ibaret bir proje değildir"
ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk-Rus Toplumsal Forumu'na katıldı.
Avrupa,İbrahim Kalın,Türkiye
22 Kasım 2018 Perşembe 12:39