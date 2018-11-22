22 Kasım 2018, 12:39
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İbrahim Kalın: "2019 Yılının Sonuna Doğru S-400'lerin İlk Bataryaları Türkiye'ye Teslim Edilecek"

İbrahim Kalın: "2019 yılının sonuna doğru S-400'lerin ilk bataryaları Türkiye'ye teslim edilecek" -"Patriot'lardan bize iyi bir teklif gelirse sadece alım anlamında değil, ortak üretim ve teknoloji transferi anlamında da iyi bir teklif gelirse Türkiye elbette bunu da ciddiyetle...

İbrahim Kalın: "2019 yılının sonuna doğru S-400'lerin ilk bataryaları Türkiye'ye teslim edilecek"
-"Patriot'lardan bize iyi bir teklif gelirse sadece alım anlamında değil, ortak üretim ve teknoloji transferi anlamında da iyi bir teklif gelirse Türkiye elbette bunu da ciddiyetle değerlendirecektir"
-"TürkAkımı sadece Rus gazının Avrupa'ya ulaştırılmasından ibaret bir proje değildir"

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk-Rus Toplumsal Forumu'na katıldı. Avrupa,İbrahim Kalın,Türkiye
22 Kasım 2018 Perşembe 12:39