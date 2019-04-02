İbrahim Kalın'dan Sert Tepki: Kendilerini Avutuyorlar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Birileri yine 'Erdoğan için sonun başlangıcı' söylemini ısıtmaya çalışıyor. Gerçeklerden uzak senaryolarla kendilerini avutuyorlar. 2023'e kadar seçim yok" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından açıklamada bulundu.

"KENDİLERİNİ AVUTUYORLAR"

Kalın, yerel seçimde AK Parti'nin oyların yüzde 44.3'ünü kazandığını bildirerek, şöyle dedi:

"Birileri yine 'Erdoğan için sonun başlangıcı' söylemini ısıtmaya çalışıyor. Gerçeklerden uzak senaryolarla kendilerini avutuyorlar. AK Parti oyların 44,3'ünü, Cumhur İttifakı 51,6'sını kazandı. 2023'e kadar seçim yok. Demokrasi yarışını ideolojik körlüğe dönüştürmeyelim."

Kaynak: DHA