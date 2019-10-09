Haberler » Politika » İbrahim kalın, abd ulusal güvenlik danışmanı ile görüştü

İbrahim kalın, abd ulusal güvenlik danışmanı ile görüştü

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O'Brien ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

09.10.2019 14:20İbrahim kalın, abd ulusal güvenlik danışmanı ile görüştü
CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O'Brien ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, görüşmede, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgenin tesis edilmesi ve bu alanda bundan sonra atılması öngörülen adımlar ele alındığı bildirildi. Açıklamada, "Görüşmede ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine 13 Kasım 2019 tarihinde Vaşington'a gerçekleştireceği ziyaretin gündemiyle ilgili görüş alışverişinde bulunulmuştur. Sayın Kalın, güvenli bölgenin amacının Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde sınırımızı terörist unsurlardan temizlemek ve mültecilerin evlerine dönüşünü sağlamak olduğunu, DEAŞ ile mücadelenin de kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etmiştir" denildi.



Amerika Birleşik Devletleri, İbrahim Kalın, Politika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Haberleri
15:03 Trump: "Sonu olmayan savaşlar bizim için bitiyor"
15:04 TİP Genel Başkanı Erkan Baş Açıklaması
14:47 Chp'li salıcı: türkiye yeni bir seçim sürecine giriyor
14:46 Cumhurbaşkanı erdoğan, putin ile görüştü
14:42 Erdoğan, Fırat'ın doğusuna harekatın Suriye'nin barış ve istikrara kavuşmasına katkıda...
14:39 Bakan soylu türkiye terör karşıtı politikalarında en başından beri samimi ve kararlıdır
14:29 Çavuşoğlu: "Bu harekat bölgenin istikrarı ve güvenliği için önemli bir harekat olacak"
9.10.2019 15:14:35