Haberler » Dünya » İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü: Suriye'deki gelişmeler ele alındı

İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü: Suriye'deki gelişmeler ele alındı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O'Brien ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

28.10.2019 20:27

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O'Brien ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

"TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI KARARLI MÜCADELE YÜRÜTÜLMELİ"

İki NATO müttefiki olarak DEAŞ'ın yanı sıra PKK ve YPG dahil bütün terör örgütlerine karşı mücadelenin kararlı bir şekilde yürütülmesi gerektiği vurgulanan görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine 13 Kasım'da Washıngton'a gerçekleştireceği ziyaretin hazırlıkları hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O'Brien
İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü: Suriye'deki gelişmeler ele alındı

Amerika Birleşik Devletleri, İbrahim Kalın, Suriye, Dünya

Kaynak: AA


Son Dakika Dünya Haberleri
20:27 İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü: Suriye'deki gelişmeler ele alındı
16:01 İngiltere'de 39 göçmenin ölü bulunduğu tırın sürücüsü tutuklandı
15:58 Terör örgütü PKK/YPG-PYD'nin katliam raporu
11:10 Meksika'da 42 kafatası ve kemik parçaları bulundu
09:36 Ekonomik krizle boğuşan Arjantin'de seçimi merkez solun adayı Alberto Fernandez kazandı
00:48 Almanya Dışişleri Bakanı Maas'ın Türkiye ziyaretindeki tavrı Almanya'da tartışmalara neden oldu: Utanç verici
00:01 Bağdadi'nin ölümü sonrası terör örgütü DEAŞ'ın yeni lideri belli oldu
28.10.2019 23:07:22