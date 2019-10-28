İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü: Suriye'deki gelişmeler ele alındı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O'Brien ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

"TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI KARARLI MÜCADELE YÜRÜTÜLMELİ"

İki NATO müttefiki olarak DEAŞ'ın yanı sıra PKK ve YPG dahil bütün terör örgütlerine karşı mücadelenin kararlı bir şekilde yürütülmesi gerektiği vurgulanan görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine 13 Kasım'da Washıngton'a gerçekleştireceği ziyaretin hazırlıkları hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.