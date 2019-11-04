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İbrahim Kalın: " (Bülent Arınç) "Bir faciadır" dediğinizde 15 Temmuz darbe girişimi faciasını adeta...

İbrahim Kalın: " (Bülent Arınç) "Bir faciadır" dediğinizde 15 Temmuz darbe girişimi faciasını adeta gölgeleyen bir tutum sergiler gibi algılanırsınız" "İlk ortak devriyede herhangi bir PKK/YPG paçavrasına rastlanmadı.

04.11.2019 19:36
İbrahim Kalın: " (Bülent Arınç) "Bir faciadır" dediğinizde 15 Temmuz darbe girişimi faciasını adeta gölgeleyen bir tutum sergiler gibi algılanırsınız"
"İlk ortak devriyede herhangi bir PKK/YPG paçavrasına rastlanmadı. İkinci devriyenin yarın yapılması planlanmakta"
"Af konusu ve EYT bugün gündeme gelmedi"
"Bülent Beyin açıklamaları kendi şahsi görüşleridir. Görevinde mağdur olanlar varsa bunla alakalı mekanizmalar kurulmuştur"
" (Bülent Arınç) "Bir faciadır" dediğinizde 15 Temmuz darbe girişimi faciasını adeta gölgeleyen bir tutum sergiler gibi algılanırsınız"
İbrahim Kalın:

İbrahim Kalın, Bülent Arınç, PKK, Politika

Kaynak: İHA


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