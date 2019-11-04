İbrahim Kalın: " (Bülent Arınç) "Bir faciadır" dediğinizde 15 Temmuz darbe girişimi faciasını adeta gölgeleyen bir tutum sergiler gibi algılanırsınız""İlk ortak devriyede herhangi bir PKK/YPG paçavrasına rastlanmadı. İkinci devriyenin yarın yapılması planlanmakta""Af konusu ve EYT bugün gündeme gelmedi""Bülent Beyin açıklamaları kendi şahsi görüşleridir. Görevinde mağdur olanlar varsa bunla alakalı mekanizmalar kurulmuştur"" (Bülent Arınç) "Bir faciadır" dediğinizde 15 Temmuz darbe girişimi faciasını adeta gölgeleyen bir tutum sergiler gibi algılanırsınız"

Kaynak: İHA