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İbrahim Kalın'dan yaptırım tasarısı açıklaması: Trump'ın bir noktadan sonra eli kolu bağlı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Libya'ya asker gönderilmesi konusuyla ilgili, "Libya tarafından bize gelen böyle bir talep şu anda söz konusu değil, umarız buna mecbur da kalmazlar." dedi.

12.12.2019 08:31 | Son Güncelleme: 12.12.2019 08:31İbrahim Kalın'dan yaptırım tasarısı açıklaması: Trump'ın bir noktadan sonra eli kolu bağlı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'ya asker gönderilmesi konusuyla ilgili, "Libya tarafından bize gelen böyle bir talep şu anda söz konusu değil, umarız buna mecbur da kalmazlar." dedi.

Kalın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu. Kalın, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları kabul etmesiyle ilgili olarak "Trump bu yasadan rahatsız, bunun uygulanmasını istemiyor ama tabii kongreden geçmiş bir yasa olduğu için de bir noktadan sonra onun da eli kolu bağlı." dedi.
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İbrahim Kalın, Donald Trump, Libya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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