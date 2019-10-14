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İbrahim kalın: hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok" dedi.

14.10.2019 10:14İbrahim kalın: hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bazı ülkelerin 'operasyonu durdurun' çağrılarına Twitter hesabından cevap verdi. Kalın, "Musul, Rakka ve Deyrizzor yerle bir edilir ve binlerce sivil öldürülürken seslerini çıkartmayanlar, Baris Pınarı Harekati'nın başarısı karşısında panik halinde 'operasyonu durdurun' çağrıları yapıyor, Türkiye'yi yaptırımlarla tehdit ediyor. Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok." ifadelerini kullandı.

ANKARA, -



Barış Pınarı Harekatı, İbrahim Kalın, Fırat, Güncel

Kaynak: DHA

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