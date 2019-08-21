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İbrahim Kalın: "(İdlib'deki TSK Konvoyuna Saldırı) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı...

İbrahim Kalın: "(İdlib'deki TSK Konvoyuna Saldırı) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yapacak" -"Ekonomi ekibimizin dengeleme politikası çerçevesinde pozitif ilerlemeye devam ediyor.

21.08.2019 20:39
İbrahim Kalın:
İbrahim Kalın: "( İdlib'deki TSK Konvoyuna Saldırı) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yapacak"
-"Ekonomi ekibimizin dengeleme politikası çerçevesinde pozitif ilerlemeye devam ediyor. İhracatımız 180 milyar dolara dayandı. Turizm alanında gelişmeler kamuoyunun malumu. Cari açıkta ciddi bir düşüş olduğunu ifade edebiliriz"
-"Yangında hasar gören arazilerin imara açılması Anayasa'ya aykırıdır. Böyle bir şey asla söz konusu değildir"
ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
İbrahim Kalın:

İbrahim Kalın, İdlib, TSK, Politika

Kaynak: İHA

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