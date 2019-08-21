İbrahim Kalın: "( İdlib
'deki TSK Konvoyuna Saldırı) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yapacak"-"Ekonomi ekibimizin dengeleme politikası çerçevesinde pozitif ilerlemeye devam ediyor. İhracatımız 180 milyar dolara dayandı. Turizm alanında gelişmeler kamuoyunun malumu. Cari açıkta ciddi bir düşüş olduğunu ifade edebiliriz"-"Yangında hasar gören arazilerin imara açılması Anayasa'ya aykırıdır. Böyle bir şey asla söz konusu değildir"
ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.