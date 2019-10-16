Haberler » Politika » İbrahim Kalın: 'Türkiye güçlü bir ülke yaptırımlara misliyle karşılık veririz'

İbrahim Kalın: "Türkiye güçlü bir ülke yaptırımlara misliyle karşılık veririz"

İbrahim Kalın: "Türkiye güçlü bir ülke yaptırımlara misliyle karşılık veririz" -"(Rusya ile harekat görüşmesi) Rus tarafı Suriye konusunda hassasiyetimizi biliyor" -"(Pence'in gelişi) ABD, PYD-YPG politikasında sıkışıp kalmış durumda" -"Yarın Erdoğan tarafından kabulü planlanmakta" -"Rejimle...

16.10.2019 22:15
İbrahim Kalın: "Türkiye güçlü bir ülke yaptırımlara misliyle karşılık veririz"
-" ( Rusya ile harekat görüşmesi) Rus tarafı Suriye konusunda hassasiyetimizi biliyor"
-"(Pence'in gelişi) ABD, PYD-YPG politikasında sıkışıp kalmış durumda"
-"Yarın Erdoğan tarafından kabulü planlanmakta"
-"Rejimle bir görüşme trafiği söz konusu değil"
-"Obama'dan kalma yanlış politikanın hata olduğunu söyledik"
-"Sivillerin korunmasının önemi ifade edildi"
-"İncirlik Üssü'nün statüsü ile ilgili bir değişiklik öngörülmüyor"
-"Türkiye güçlü bir ülke yaptırımlara misliyle karşılık veririz"
-"(Erdoğan - Putin görüşmesi) Yakın bir vadede yüz yüze görüşme olacak"
ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.
İbrahim Kalın:

İbrahim Kalın, Türkiye, Rusya, Politika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Haberleri
23:05 TBMM Genel Kurulu'nu yönetirken rahatsızlanan HDP'li Sancar, hastaneye kaldırıldı
23:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm teröristler hemen bu gece silahlarını malzemelerini bırakıp...
22:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne zamanki Münbiç'ten Irak'a kadar 30-35 kilometrelik bir derinlikte alanı...
22:56 Yargı paketi Genel Kurulda
22:51 TBMM Başkanvekili Mithat Sancar hastaneyle kaldırıldı
22:32 Son dakika: ABD Temsilciler Meclisi skandal tasarıyı onayladı: PKK/YPG desteklenecek
22:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidecek
16.10.2019 23:40:06