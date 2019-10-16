İbrahim Kalın: "Türkiye
güçlü bir ülke yaptırımlara misliyle karşılık veririz"-" ( Rusya
ile harekat görüşmesi) Rus tarafı Suriye konusunda hassasiyetimizi biliyor"-"(Pence'in gelişi) ABD, PYD-YPG politikasında sıkışıp kalmış durumda"-"Yarın Erdoğan tarafından kabulü planlanmakta"-"Rejimle bir görüşme trafiği söz konusu değil"-"Obama'dan kalma yanlış politikanın hata olduğunu söyledik"-"Sivillerin korunmasının önemi ifade edildi"-"İncirlik Üssü'nün statüsü ile ilgili bir değişiklik öngörülmüyor"-"Türkiye güçlü bir ülke yaptırımlara misliyle karşılık veririz"-"(Erdoğan - Putin görüşmesi) Yakın bir vadede yüz yüze görüşme olacak"
ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.