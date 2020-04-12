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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye, IMF ile anlaştı" iddialarına canlı yayında yanıt verdi

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin IMF ile anlaştığı iddialarına yanıt vererek, "Türkiye'nin IMF ile yeni bir anlaşma yeni bir kredi almak gibi bir durumu gündeminde yok. IMF diye bir gündemimiz yok. Ama bu küresel krizden hep birlikte çıkacağız" dedi.

12.04.2020 10:31 | Son Güncelleme: 12.04.2020 10:43

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN Türk'te canlı yayında Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Kalın IMF ile ilgili iddialarla ilgili yaptığı açıklamada " Türkiye 'nin IMF ile yeni bir anlaşma yeni bir kredi almak gibi bir durumu gündeminde yok. IMF diye bir gündemimiz yok. Ama bu küresel krizden hep birlikte çıkacağız" ifadelerini kullandı.

İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları:

"Cumhurbaşkanımız tavsiye edilen tedbirlere titizlikle uyuyor. Sıkı bir şekilde uyguluyor. Devlet işleyişinde aksaklık olmaması için bütün tedbirler alındı ve altyapı kuruldu. Önemli toplantılar video konferans ile yapılıyor. Cumhurbaşkanımız tedbirlerin uygulanması konusunda çok titiz ve hassas davranıyor.

"SALGINDAN EKONOMİK OLARAK DAHA GÜÇLÜ ÇIKACAĞIZ"

Sürecin ne zaman biteceği alınan tedbirlerin ne kadar başarıyla uygulandığına bağlı. Bir küçük kaçak ikinci bir dalgayı tetikleyebiliyor. Kesin olarak "bu tarihte biter" diye bir öngörüde bulunmak gerçekten çok zor. Sağlık alt yapımız virüse karşı çok güçlü. Bu süreç sona erdiğinde ekonomik olarak bu noktadan çok hızlı çıkacağımızı düşünüyorum. Yeni bir dünya mutlaka kurulacak. Aksi halde bir sonraki afet karşısında vereceğimiz cevap çok daha yıkıcı olabilir. Türkiye sağlam bir alt yapıya sahip olduğu için bu süreci iyi yönetti. 3 alan çok önemli hale geldi. Birincisi biyo-güvenlik. İkincisi siber-güvenlik. Üçüncü nokta da gıda güvenliği.

IMF İLE ANLAŞMA İDDİALARI

Türkiye'nin IMF ile yeni bir anlaşma yeni bir kredi almak gibi bir durumu gündeminde yok. IMF diye bir gündemimiz yok. Ama bu küresel krizden hep birlikte çıkacağız."

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ’Türkiye, IMF ile anlaştı’ iddialarına canlı yayında yanıt verdi
Etiketler: İbrahim Kalın, Türkiye, Ekonomi, Güncel

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