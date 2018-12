İbrahim Kalın ve Yavuz Bingöl Türkü Söyledi

05 Aralık 2018 Çarşamba 22:46



05 Aralık 2018 Çarşamba 22:46

Bu yıl ilki gerçekleştirilen Uluslararası Halk Müzikleri Festivali 'İrfani Türküler' konseriyle sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve sanatçı Yavuz Bingöl konserde sahne alarak türkü söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB ) tarafından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ilki düzenlenen Uluslararası Halk Müzikleri Festivali "Yavuz Bingöl-Bin Yılın Ozanları" konseri ile sona erdi. 5 Kasım'da başlayan ve toplam 35 konserin gerçekleştiği festivalde son konser Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirildi. 'İrfani Türküler' başlığını taşıyan konserde başta Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın olmak üzere Yavuz Bingöl, İsmail Altunsaray, Mete Artun, Ümit Yılmaz , Ertan Tekin ve Erdinç Aksaç Anadolu kültürünü ifade eden ezgilerle sahne aldı. Konserden önce salon girişinde 'Halk Müziği Çalgıları Sergisi' katılımcılara sunuldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal , konser öncesi sergiyi gezerek müzik aletleri hakkında bilgiler aldı.İBRAHİM KALIN, İRFANİ TÜRKÜLER KONSERİNDE SAHNE ALDI Uluslararası Halk Müzikleri Festivali'nin kapanış programı olan 'İrfani Türküler' konserinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve ünlü sanatçı Yavuz Bingöl sahne aldı. Bağlama çalarak türkü söyleyen İbrahim Kalın katılımcılar tarafından uzun süre alkışlandı."BU FESTİVALİN İKİNCİSİ, ÜÇÜNCÜSÜ DE GELECEK" Festivale gösterilen ilginin bu konudaki boşluğu kendilerine gösterdiğini ifade eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Tabii bugün kapanışı. Buna başlarken acaba dediğimiz birçok soru işaretleri vardı. Ama gördük ki çok büyük bir ihtiyaçmış. Her gün biletli takip olmasına rağmen gösterilen ilgi, bu konuda bir boşluğun olduğunu tekrar bizlere göstermiş oldu. Ben İstanbullulara teşekkür ediyorum. Uluslararası olduğu için diğer ülkelerden gelenler de var. O gelenler sadece müzikle uğraşanlar ama o müziğe ilgi gösterenler buradaki takipçiler. Onlara teşekkür ediyoruz. Bundan sonra artık devamlı olacak. Birincisi düzenlendi. Bu kadar ilgiden sonra ikincisi, üçüncüsü gelecek" dedi."İLK OLDUĞU İÇİN KATILIM 5-6 ÜLKEDE KALDI AMA İNANIYORUZ Kİ 40-50 ÜLKEYİ BULACAK" Her halkın bir türküsü olduğunu belirten İBB Başkanı Uysal, "Başlamak önemliydi. Büyükşehir Belediyesi olarak biz burada imkan sunuyorduk ama asıl bu işe emek veren, kafa yoran Yavuz Bingöl. Onun düşüncesiyle yola çıkıldı. Ben başta sevgili Yavuz Bey'e, ilgilenen arkadaşlarımıza, yurtdışından gelenlere, halkımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. İlk olduğu için katılım 5-6 ülkede kaldı ama inanıyoruz ki 40-50 ülkeyi bulacak. Halk türküleri dediğimiz zaman her halkın bir türküsü var. Halkın arasında yaşayan bir sanat " diye konuştu.(Alper Suat Tutaşı/İHA)