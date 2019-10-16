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İbrahim Kalın: "YPG'nin rejimle nasıl işbirliği içine girdiğini gördük"

İbrahim Kalın: "YPG'nin rejimle nasıl işbirliği içine girdiğini gördük" -"Önceliğimiz askerlerimizin can güvenliği" -"Harekat birçok oyunu eş zamanlı olarak bozdu" -"PKK, Uluslararası güçlerin kullandığı bir maşadır" -"DEAŞ'la mücadele hiçbir şekilde sekteye uğramayacaktır" -"Harekatı...

16.10.2019 21:47
İbrahim Kalın: "YPG'nin rejimle nasıl işbirliği içine girdiğini gördük"
-"Önceliğimiz askerlerimizin can güvenliği"
-"Harekat birçok oyunu eş zamanlı olarak bozdu"
-"PKK, Uluslararası güçlerin kullandığı bir maşadır"
-"DEAŞ'la mücadele hiçbir şekilde sekteye uğramayacaktır"
-"Harekatı karalayanlar piyonları için endişe halindeler"
-"YPG'nin rejimle nasıl işbirliği içine girdiğini gördük"
-"DEAŞ'la mücadele sadece Türkiye'nin sorunu da değildir""
-"Hedefimiz sınırımız terörden tamamıyla temizlemektir"
-"Harekatın hızını kesmeye çalışıyorlar bunların hiçbirinin etkisi olmayacaktır"
ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.
İbrahim Kalın:

İbrahim Kalın, PKK, YPG, Politika

Kaynak: İHA

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