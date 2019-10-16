İbrahim Kalın: "YPG'nin rejimle nasıl işbirliği içine girdiğini gördük"-"Önceliğimiz askerlerimizin can güvenliği"-"Harekat birçok oyunu eş zamanlı olarak bozdu"-"PKK, Uluslararası güçlerin kullandığı bir maşadır"-"DEAŞ'la mücadele hiçbir şekilde sekteye uğramayacaktır"-"Harekatı karalayanlar piyonları için endişe halindeler"-"YPG'nin rejimle nasıl işbirliği içine girdiğini gördük"-"DEAŞ'la mücadele sadece Türkiye'nin sorunu da değildir""-"Hedefimiz sınırımız terörden tamamıyla temizlemektir"-"Harekatın hızını kesmeye çalışıyorlar bunların hiçbirinin etkisi olmayacaktır"

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İHA