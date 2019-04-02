İbrahim Koç Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP AFYONKARAHİSAR SANDIKLI belediye başkan adayı olan İbrahim Koç isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. AFYONKARAHİSAR SANDIKLI ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan İbrahim Koç isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP AFYONKARAHİSAR SANDIKLI adayı İbrahim Koç kimdir? BTP AFYONKARAHİSAR SANDIKLI adayı İbrahim Koç yüzde kaç oy aldı?

İbrahim Koç Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP AFYONKARAHİSAR SANDIKLI belediye başkan adayı olarak gösterilen İbrahim Koç SANDIKLI ilçesinde % 0,18 oranında oy almıştır. SANDIKLI ilçesinde % 0,18 oranında oy olan İbrahim Koç adlı BTP adayı toplamda 35 adet oy sayısına ulaştı.

AFYONKARAHİSAR SANDIKLI ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.