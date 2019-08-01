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İbrahim Kutluay, uğruna 14 yıllık evliliğini bitirdiği sevgilisinden ayrıldı

İbrahim Kutluay, uğruna 11 yıllık karısı Demet Şener'i aldattığı sevgilisi Edvina Sponza ile ayrıldı. Kutluay'ın ayrılık sonrası yaptığı paylaşım ise herkesi şaşırttı.

01.08.2019 15:25
İbrahim Kutluay, uğruna 14 yıllık evliliğini bitirdiği sevgilisinden ayrıldı

İki çocuğunun annesi ünlü manken Demet Şener ile evliliğini Edvina Sponza için bitiren eski basketbolcu İbrahim Kutluay, bu ilişkisinden aradığı mutluluğu bulamadı. İlişkisini bitiren Kutluay, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Sonunda özgürlük" dedi.

BİRBİRLERİNİ SİLDİLER

Demet Şener'le olaylı bir şekilde boşanan İbrahim Kutluay, Edvina Sponza ile olan ilişkisini gözlerden uzak yaşıyordu. Geçtiğimiz günlerde çıktıkları tatilde görüntülenen çift, sosyal medya hesaplarından birbirini sildi. Kutluay'ın dün akşam yaptığı "Sonunda özgürlük" paylaşımı ise ayrılık iddialarını güçlendirdi.

TATİLDE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

Geçtiğimiz günlerde birlikte tatile çıkan çift, bir partiye katılmış hatta samimi bir şekilde görüntülenmişti.


İbrahim Kutluay, Demet Şener, Manken, Magazin, Spor

YORUMLAR (14)
ADAM ZATEN EVLİLİK HAYATINDAN BIKMIŞ: Bir daha evlenecek değildi ya.
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ANIL - İZMİR: istanbul fotoğrafı!!! ne anlamlı!!! istanbul''un tarih boyunca üzerinden sayısız uygarlıklar geldi geçti. kadın seçerken dikkat edin. o kadınlarında istanbul gibi üzerinden çok kişi geçmiş olmasın. onlarla evlenip çocuklarınızın anası yapmayın. herkes gibi yapın. . geçin gidin.
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BALÇOVALI: Selam.Deniz hanım.Sizi boğazda balık yemeye davet ediyorum.İyi yıllar.
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13 1
DENİZ: eski erkek arkadaşım bana istanbul gibi kadınsın derdi. iltifatmı hakaretmi etmiş kafam karıştı.
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5 1
MAYK BİÇAÇO: helal olsun sana ibo. Paran var tipin var her şeyin var ne yapsan sana yakışır. Ben senın yerinde olsam kürdan gibi hatun değiştiririm. Bu dünyaya bı dahamı gelicen. Ama allah için Edvina on tane Demet Sener eder. Onuda bil
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3 3
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FIRTINA 61: Yuva yıkanın yuvası olmazmış!!!
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22 3
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EDA NUR: Demet şener kendisi de yıktığı için olmadı o zaman.
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33 2
HER YERDE ADALET, HERKESE ADALET: ACABA KAÇINCI KOCASIYDIN İBO? ''''ALIŞMIŞ KUDURMUŞTAN BETERDİR DERLER'''' BİMEZ MİYDİN?
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AD AD: Ee sıkıldım artık yeter diyerek bitirmistir çok bile sürdü..
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REİS: çok ilgilendim diyemem emmolu. bunların hayatı bu. bıktım senden yenisi gelsin. ayakkabı değiştirir gibi yapıyorlar BİZİ BOZAR REİS
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