İbrahim Özkul: "Son Haftalarda Hakem Hataları ile Mağlup Oluyoruz"

07 Aralık 2018 Cuma 16:52



07 Aralık 2018 Cuma 16:52

Giresunspor Başkan Yardımcısı İbrahim Özkul, son haftalarda hakem hatalarıyla mağlup olduklarını vurguladı.Giresunspor Başkan Yardımcısı İbrahim Özkul, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları Fenerbahçe maçını değerlendirerek, hakemleri eleştirdi. Özkul, son haftalarda hakem hataları ile yenildiklerini belirterek, Fenerbahçe karşısında verilmeyen penaltılar sonucu mağlup olduklarını söyledi.İyi oynadıkları bir maçı kaybettiklerini söyleyen Özkul, "Her nedense son haftalarda hakem hataları ile mağlup oluyoruz. Binlerce seyircimizin önünde verilmeyen penaltılarımızla beraber mağlup olduk. Sonuçta kupa maçıdır Fenerbahçe ile ezilmeden başa baş hatta bazı bölgelerde daha iyi oynayarak mağlup olduk. Önümüzdeki maçlara bakacağız bizim için lig daha önemli ama kaybedilmiş bir şey yok. Maçın rövanşını Giresun'da alabiliriz. Sakat oyuncularımız var onlar da 2 hafta sonra dönecek kendi sahamız ve seyircimiz önünde başa baş oynayarak bu sefer galip gelerek turu geçmek istiyoruz" ifadelerini kullandı."Eksiklere rağmen Adana'da savaşacağız"Takımın eksik olduğunu ama buna rağmen Adana'da savaşacaklarını kaydeden İbrahim Özkul, "Rakibin kim olduğu ya da kimin çalıştırdığı bizim için önemli değil önemli olan Giresunsporlu futbolcuların yüreğini ortaya koyarak deplasmandan galip gelmek. Bizim Adana deplasmanlarımız da genelde boş dönmeyiz inşallah bu seferde boş dönmeden puan veya puanlar alarak döneceğimizi düşünüyorum. Takımımız eksik ama mevcut kadromuzla Adana'da savaşacağız" açıklamasını yaptı. - GİRESUN