İbrahim Öztek: "Ermeniler, Anadolu ve Azerbaycan'da 2 milyon Türk'ü katletti

Prof. Dr. İbrahim Öztek, Ermenilerin bugüne kadar Anadolu ve Azerbaycan 'da 2 milyon Türk'ü katlettiğini söyledi.Türk Eğitim-Sen 6 nolu şube başkanı Sami Çelik ve Balkanlar Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Eryetiş'in ev sahipliğinde "Dünden bugüne Türk'e Soykırım, Ermeni ihanetleri, Hocalı Soykırımı, Ege ve Akdeniz'de yükselen tansiyon" konulu çok kapsamlı bir konferans düzenlendi. Üniversite hocaları da dahil yüzlerce eğitimcinin katıldığı konferansta Prof. Dr. İbrahim Öztek, dünyanın güncelini oluşturan olayları özetleyerek, 300 slayt eşliğinde açıklamalarda bulundu. Öztek, şunları söyledi:"Türkler Dünya kurulduğundan günümüze, üç kıtada büyük imparatorluklar kurdular. Son iki yüz yılda ise gerilemeye başladık. 93 harbinden sonra Balkanlar'da ve Kafkaslar'da Osmanlı devletinin aldığı yenilgiler, tüm Türk dünyasını çok kötü etkiledi. Balkanlar'da, Girit'te, Kırım'da, Kafkaslar'da ve Orta Asya'ya uzanan coğrafyamızda ağırlıklı olarak Rus ve Çin'in katliamları ile 60 milyon soydaşımız soykırıma uğratıldı. Bu soykırımlar 21. yüzyıla girerken Kıbrıs, Bulgaristan, Bosna, Irak ve Suriye'de de devam etti. Çin'de Doğu Türkistan'daki soykırım ise halen sürmektedir. Şu kadarını söyleyeyim ki, Dünyanın gözleri önünde 30 milyon soydaşımızın insan olma hakları ellerinden alınmıştır.Osmanlı devrinde millet-i sadıka denilen, dinlerinde, dillerinde, iş ve sosyal yaşamlarında, tamamen serbest bırakılan Ermenilere gelince; bunlar kendi devletlerini ve bin yıl birlikte yaşadıkları komşularını sırtlarından hançerlemişlerdir. Rus Çarı Petro ve Çariçe Katerina'dan itibaren Türk'e ihanet için hazırlanmışlar, Anadolu ve İran'dan alınıp Azerbaycan toprağına ve Karadağ'a yerleştirilmişlerdir. 1905 yılından itibaren de Rus, İngiliz ve Fransızlar'la birleşerek, Azerbaycan ve Anadolu'da çok büyük katliam ve soykırımlar yapmışlardır. 1917 yılında 40 bin Azerbaycanlı soydaşımız katledilmiş, 30 Mart 1918 günü yalnız Bakü'de 17 bin soydaşımızı öldürülmüştür. Bunun üzerine Ermeni ve Ruslara karşı destanlar yazan Kafkas İslam Ordusu harekatı düzenlenmiş, İstiklal Savaşımız günlerinde de Kazım Karabekir Paşa bu hainlere gereken dersi vermiştir.Kana doymayanlar, 25-26 Şubat 1992 günü Hocalı soykırımını gerçekleştirmiştir. 1975 yılında kurulan son Ermeni çetesi ASALA ise o günlerde 40 diplomatımızı katletmiş, maalesef bu katillerden hiçbiri ise ceza almamıştır.Ermeniler son yıllarda yaptıkları Türk düşmanlığını ileri derecede artırmışlar, kendilerine Türkler tarafından yapılmış soykırım yalanlarını da 40 kadar ülke parlamentolarına inandırmışlardır. Bunlara Rusya ve Amerika da dahildir. Hele hele çok içten kucakladığımız Venezüella parlamentosu da bunlardan biridir. Bunca kollamamıza rağmen Filistin bile 2015 yılında Ermeni soykırımı pulu çıkartmıştır. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Amerikan senatosu Ermeni soykırımı tasarısını kabul etti. Şimdi iş, ABD başkanı Donald Trump'un imzasına kaldı. Trump bunu imzalamayacak. Tabi karşılığında Türkiye'den neler isteyeceğini Allah bilir" dedi."Gerekli mücadeleyi yapmıyoruz"Prof. Dr. İbrahim Öztek, Ermeni yalanlarına karşı gerekli mücadeleyi yapmadıklarını vurgulayarak, "Ermeniler Dünyanın her tarafında 150 ye yakın soykırım anıtları diktiler. Son derece sistemli çalışıyorlar. Amaçları Türkiye'den tazminat ve toprak kopartmak, halbuki Türkiye'de çalışan ve Türk çocuklarına dadılık yapan Ermeni hanımlar, her yıl ülkelerine 2-3 milyar dolar para götürüyor ve ekonomilerini ayakta tutuyorlar" dedi.Öztek, Türkiye'nin elinde birçok kanıt olduğunu belirterek, bunların bütün dünyaya anlatılması gerektiğini de sözlerine ekleyerek şu maddeleri sıraladı:1.1923 yılında Bükreş'te yapılan Ermeni kongresinde Ermenistan'ın ilk başbakanı Yohannes Kaçaznuni suçun kendilerinde olduğunu itiraf etti.2. Birinci Cihan Savaşı günlerinde Osmanlı Devleti'nin Genelkurmay Başkanlığını yapan General Paul Bronsart von Schellendorf 1915'te doğu cephesinde gözlemlerini kaleme almış ve Türklerin masumiyetini ortaya koymuştur.3. Anadolu'da bir Ermeni devleti kurmak için görevli olarak ABD tarafından bölgeye gönderilmiş olan Orgeneral James Guthrie Harbord'un raporu Türklerin kesinlikle böyle bir düşüncede olmadıklarını göstermiştir.4. Amerikalı tarihçi Prof. Dr. Stanfort Shaw, Guenter Lewy, Michael Gunter, Edward Erickson, Steve Cohen ve Justin McCarthy gibi ABD'li senatör ve bilim adamları adımıza büyük mücadele vermiştir.5. ABD başkanlarından Reagan'ın danışmanı hukukçu Bruce Fein 1998 yılında Amerikan arşivlerini araştırdığımda; "Ermenilerin 2 milyon Müslüman Türk'ü öldürdüklerini gördüm" şeklinde beyanat vermiştir.6. Türkkaya Ataöv, Turan Yazgan, Şükrü Server Aya, Yusuf Halaçoğlu gibi Türk bilim adamları ve daha nicelerinin bu konuda yapmış oldukları araştırmaları mevcuttur.7. Fransız Pierre Lyautey'in "Orta Doğu Dramı ve Fransa'nın rolü" isimli 1924 basımlı kitabında Fransızlar'la bir olup Anadolu'da Türk-Kürt katliamı yapan Ermeniler'in ihanetini anlatmaktadır.8. Fransız yazar Yves Benard kitabında, Ermeni soykırımı yoktur diye yazıyor.9. Rus Yarbay Tver Dohlebov'un kaleme aldığı "Gördüklerim Yaşadıklarım isimli kitabı Genelkurmay yayımıdır.1948 BM kararları; böyle bir soykırımın olmadığına işaret etmektedir. 1. Dünya Savaşı sonrası soykırım iddiaları üzerine Malta'ya götürülüp yargılanan tüm bürokrat ve subaylar, burada yapılan mahkemede beraat etmişlerdir.Bunlar gibi daha nice araştırma ve kitaplar vardır ki, bu belgelerin içeriğini hem bizim vatandaşlarımız, hem de Türk dost ve düşmanlarının bilmesi gerekir."Bölge yüz yıl daha petrolün bedelini kanla ödeyecektir"Prof. Dr. İbrahim Öztek, Doğu Akdeniz'de yaşananları da yorumlayarak, "Doğu Akdeniz'de bulunan yeni petrol-gaz havzalarının dünyanın en büyük rezervlerine sahip olunduğu belirlenmiştir. Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimi arkalarına aldıkları AB ve ABD güçleri ile münhasır bölge denilen denizlerdeki ekonomik çıkar bölgelerine de adeta el koymaya kalkışmışlardadır. Rumlar Kıbrıs'ın güneyinde petrol-gaz havzalarında arama izni verdiği ülkelerle de Türkiye'yi karşı karşıya getirmiştir. Bölge emperyal güçlerin güç gösterisine dönüşmüş ve Doğu Akdeniz'de 12 ülkeye ait 60 savaş gemisi birbirine gözdağı verme peşindedir. Bugün için dünyamızdaki geçerli enerji maddesinin %70 i bizim bölgemizde olup, 70 yıl daha dünya bu maddeyi kullanacaktır. Onun için bir damla petrol, bir damla kandan kıymetli olmuştur. Bölge yüz yıl daha petrolün bedelini kanla ödeyecektir" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL