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İbrahim Öztek'ten, Cemil Taşçıoğlu için 'Görev Şehidi' önerisi

Üsküdar Üniversitesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, korona virüs sebebiyle hayatını kaybeden İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu'nun 'Görev Şehidi' sayılması önerisinde bulundu.

03.04.2020 19:30 | Son Güncelleme: 03.04.2020 19:30
İbrahim Öztek'ten, Cemil Taşçıoğlu için 'Görev Şehidi' önerisi
Üsküdar Üniversitesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, korona virüs sebebiyle hayatını kaybeden İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu'nun 'Görev Şehidi' sayılması önerisinde bulundu.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını, bu süreçte ön planda olan sağlık çalışanlarını da fazlasıyla tehdit ediyor. Türkiye'de de ilk korona virüs vakalarına bakan ve daha sonrasında testi pozitif çıkan İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti.
Ayrıca Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dali eski Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriha Öz, ve Prof. Dr. Fevzi Aksoy da aynı sebeple hayata veda eden isimler olarak dikkat çekiyor.
İbrahim Öztek'ten, 'Görev Şehidi' önerisi
Üsküdar Üniversitesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, görevi başında korona virüse yakalanarak yaşamını yitiren Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun, 'Görev Şehidi' sayılması önerisini yaptı. Öztek, "Yerleri zor doldurulacak değerli hocalarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. 2018 yılında bir devlet hastanesinde görevliyken ambulansın kaza yapması sonucunda hayatını kaybeden bir personel Sağlık Bakanlığı tarafından görev şehidi kabul edilmiş ve belgelenmiştir.
Korona salgını ile milletçe bir savaş veriliyor. Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu ise bu savaşın mücahitlerindendir. Kendisini adadığı insanlık adına savaşın içinde canından olmuştur. O bir görev şehidi değil de nedir? Bu amansız savaşta onun yolundan gidecek daha birçok doktor, hemşire, hasta bakıcı olacaktır. Onlara bu onur çok görülmemelidir" ifadelerini kullandı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Üsküdar Üniversitesi, Çapa Tıp Fakültesi, İstanbul, Güncel
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